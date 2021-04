Covid : un pass sanitaire pour les événements avec plus de 1.000 personnes à partir du 30 juin

Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé jeudi dans un entretien à la presse régionale, et comme l'avait révélé Europe 1, que les événements avec plus de 1.000 personnes seraient à nouveau autorisés à partir du 30 juin à la condition de la mise en place d'un pass sanitaire.

"Ce pass, qui sera papier ou numérique, via l’application TousAntiCovid, permettra de montrer qu’on est vacciné ou testé négatif dans les deux jours qui précèdent", a précisé le président.

Pas de pass sanitaire dans les restaurants

Dans cet entretien, le chef de l'Etat précise vouloir un "pass sanitaire" pour "les stades, festivals et foires" mais pas pour les restaurants. Selon nos informations, le 30 juin marquera par ailleurs la fin du couvre-feu et des limites de jauge dans les établissements recevant du public en fonction de la situation sanitaire locale. Les gestes barrières et de distanciation physique perdureront. Les discothèques resteront par ailleurs fermées.

L'ensemble du dispositif et du calendrier pourra toutefois être adapté, notamment en cas d'aggravation soudaine et massive de la situation sanitaire, département par département.