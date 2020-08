Coronavirus : dans le Bordelais, l'afflux de saisonniers pour les vendanges inquiète

REPORTAGE

Conditions de travail et de logement des saisonniers, capacité à dépister d'éventuelles contaminations...à quelques jours des premiers coups de sécateurs, les précautions sanitaires sont au cœur des préoccupations des vendanges 2020. Alors que plusieurs clusters avaient été détectés au début de l'été au sein d'exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône, dans le Bordelais, disposer de main d’oeuvre suffisante pour récolter le raisin au bon moment n’est donc plus le seul défi à relever pour les viticulteurs.

Ces derniers jours, le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, dont Fabien Bova est le directeur, a ainsi vu remonter toutes les interrogations liées au risque de contamination durant ces vendanges : "En septembre en Gironde, environ 14.000 personnes viendront en plus des travailleurs qui y sont déjà. Il faut donc proposer des dispositifs efficaces", demande-t-il.

Masques, tests et isolement

D'où un plan, que les autorités sont en train d’élaborer avant l’arrivée de ces milliers de saisonniers. Il prévoit "de la prévention, c’est-à-dire port du masque, isolement", rappelle Martin Guespereau, préfet délégué pour la sécurité et la défense en Gironde, et "des tests. On ira au-devant d’eux sur les lieux de travail pour qu’ils fassent les tests. Les travailleurs étrangers, en général, ne s’arrêtent pas s’ils ont un petit rhume. Or un petit rhume peut être le signe annonciateur d’un Covid. Donc nous voulons les tester dès le premier symptôme, fût-il faible. Ce sont des tests pris en charge par l’Etat : même quand on est étranger en France, il est gratuit de se faire tester", souligne-t-il.

Des équipes mobiles se déplaceront dans tout le département pour effectuer ces tests de dépistage, ainsi que des contrôles sur les conditions d'hébergement des saisonniers durant ces vendanges sur fond de crise sanitaire.