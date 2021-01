Covid-19 : un simulateur vous permet d'estimer votre délai d'attente pour le vaccin

Quand pourrais-je me faire vacciner ? Environ 1.184.000 personnes ont déjà eu une première injection en France, conformément au premier objectif de calendrier du gouvernement pour la fin janvier. Mais l'ouverture de la vaccination aux soignants de plus de 50 ans et aux plus de 75 ans a crée un embouteillage dans les centres de vaccination. Certains sont même obligés de fermer car ils n’ont plus de doses pour le moment. Nombreux sont les Français qui se demandent quand ils pourront se faire vacciner et des chercheurs ont mis au point un simulateur permettant de le calculer, accessible ici.

Déterminer un profil pour la vaccination

Ce sont deux mathématiciens, Maciej Kowalski et Salam Moubarak, qui ont développé cet algorithme. Salam Moubarak, docteur en robotique à l’institut national des sciences appliquées de Lyon, explique s'être appuyé "sur des données de l'INSEE, pour des données de démographie, de statistiques d'âge par exemple, et également sur les données de la Haute autorité de santé. À partir de là, on a essayé de condenser toutes ces données et de les injecter dans un algorithme". Celui-ci peut, "à partir de quelques précisions, vous donner un intervalle d'attente pour pouvoir obtenir le vaccin", explique-t-il.

Plus précisément, le simulateur a besoin de savoir votre âge. Il doit aussi établir si vous résidez en Ehpad ou en unités de soins de longue durée (USLD), si vous êtes un professionnel de santé ou d'aide à domicile, ou encore un pompier. En effet, ces situations réduisent le temps d'attente pour obtenir un vaccin. Dans la même logique, il s'intéresse également à vos "conditions médicales", c'est à dire les comorbidités pouvant justifier d'un accès plus rapide au vaccin.

Il demande aussi de signaler une grossesse, puisque le vaccin est pour le moment déconseillé aux femmes enceintes. Il faut enfin déclarer si l'on est cas contact, puisqu'avoir eu le Covid peut repousser la date de vaccination.

Etablir une fourchette de temps

Le simulateur ne donne pas de réponse définitive mais une fourchette de temps pour savoir quand viendra votre tour. La simulation peut être faite selon trois modèles : en gardant la projection actuelle de 500.000 vaccins par semaine, en choisissant la fréquence "réelle" basée sur les données effectives de la semaine précédente ou en fixant soi-même la fréquence.

Selon ces différents calculs, il faudra entre deux ans et cinq mois et deux ans et onze mois pour vacciner l'ensemble de la population majeure française. Plus concrètement, une personne de 30 ans, en bonne santé, pourra recevoir sa première dose de vaccin entre le 3 mai 2022 et le 18 décembre 2022 si l'on suit la fréquence réelle de vaccination. Dans les mêmes conditions, une personne de 55 ans pourra espérer débuter le processus de vaccination entre le 8 septembre 2021 et le 25 février 2022.

Le gouvernement a affirmé vouloir vacciner la totalité de la population d'ici à la fin août. Mais le simulateur montre que cet objectif est inatteignable tant que le rythme de vaccination n'accélère pas. Selon nos calculs, il faudrait qu'environ deux millions de personnes se fassent vacciner chaque semaine pour que toute la population puisse recevoir la première dose avant septembre.