EN DIRECT - Coronavirus : plus de 50 millions de vaccinations effectuées dans le monde

EN DIRECT

Alors que plus de deux millions de personnes dans le monde sont mortes après avoir contracté le virus, la barre des 50 millions de doses de vaccins administrées a été franchie. En France, selon le bilan de Santé publique France publié mercredi, près de 27.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été comptabilisés en 24 heures et le nombre de malades hospitalisés en réanimation est à un niveau jamais atteint depuis le 15 décembre, avec 2.842 patients. Si le gouvernement planche sur l'hypothèse d'un nouveau confinement, il n'y aura cependant pas d'évolution des mesures nationales cette semaine, a annoncé son porte-parole Gabriel Attal.

Les principales infos à retenir Près de 27.000 cas de Covid-19 en 24 heures, la pression hospitalière reste forte

Pas d'évolution des mesures nationales cette semaine, assure le porte-parole du gouvernement

L'hypothèse d'un troisième confinement est envisagée

L'Assemblée nationale a donné son feu vert à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin

Plus de 50 millions de personnes ont reçu une dose du vaccin anti-Covid

Près de 27.000 cas de Covid en 24 heures

Le nombre de cas de coronavirus approche la barre des trois millions depuis le début de l'épidémie, à 2.965.117, soit près de 27.000 supplémentaire en un jour, selon les chiffres de Santé publique France révélés mercredi. La tendance à la hausse des hospitalisations de malades du Covid-19 s'est également poursuivie mercredi, avec un nombre de patients en réanimation au plus haut depuis mi-décembre. L'autorité sanitaire dénombre 2.842 patients en "réa", donc atteints de formes graves de la maladie, un chiffre jamais atteint depuis le 15 décembre, et qui n'a cessé d'augmenter depuis dix jours.

Le nombre de malades hospitalisés au total a grimpé à 25.650, le plus élevé depuis le 8 décembre. 292 patients sont entrés en réanimation en 24 heures, et 1.911 à l'hôpital. Santé publique France recense 71.652 décès depuis le début de l'épidémie, dont 316 enregistrés sur les dernières 24 heures.

Statu-quo en France, mais un troisième confinement envisagé

Il n'y aura "pas d'évolution des restrictions nationales cette semaine", a indiqué mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l'issue du Conseil des ministres, sans se prononcer sur d'éventuels allègements. Une semaine après l'annonce de la généralisation du couvre-feu à 18 heures en métropole, "nous donnons sa chance à ce dispositif, il est possible que cette mesure permette de freiner la circulation du virus encore davantage dans notre pays", a-t-il fait valoir.

Selon plusieurs sources gouvernementales, la question n'est plus de savoir si un troisième confinement aura lieu, mais plutôt quand. Un outil qu'il considère comme le plus efficace pour reprendre le contrôle de l'épidémie. Le gouvernement pourrait faire son annonce dès la semaine prochaine et l'instaurer à la fin du mois. Tous les détails ici.

Selon le psychiatre Boris Cyrulnik, ce troisième confinement, comme les premiers, pourrait laisser des traces. "Un confinement est une protection physique contre le virus, mais une agression psychique très importante, c'est même une agression neurologique car c'est un isolement sensoriel", explique sur Europe 1 le spécialiste de la résilience. Ce sera dur notamment pour les adolescents. "Ils vont le payer très cher parce que l'adolescence est une période sensible de leur développement. Ils vont être bloqués pendant un an ou deux", prévient Boris Cyrulnik.

Les stations de ski ne rouvriront pas le 1er février

C'est un coup dur pour un secteur qui s'oriente "vers une saison blanche". Les remontées mécaniques des stations de ski "ne rouvriront pas le 1er février" a annoncé le secrétaire d'État au tourisme mercredi, quelques heures après un Conseil de défense consacré à une situation sanitaire qui ne s'améliore pas.

En effet "une réouverture mi ou fin février paraît hautement improbable", a précisé Jean-Baptiste Lemoyne à la presse, après avoir réuni lors d'une visioconférence les acteurs de la montagne, qui espéraient cette réouverture "pour assurer la survie de l'écosystème montagne" et "limiter l'impact social" sur un secteur qui représente entre 250.000 et 400.000 emplois directs et indirects. Sur Europe 1, Jean-Luc Bloch déplorait lundi le "sacrifice économique" de ce secteur.

Les étudiants mobilisés

Dans ce contexte de crise qui n'en finit pas, des centaines d'étudiants, privés de cours en amphi depuis plus de deux mois, sont descendus dans la rue mercredi à travers la France pour dénoncer les effets dévastateurs de la crise sanitaire sur leur existence quotidienne et la précarisation de leurs conditions de vie.

Emmanuel Macron, qui se rend ce jeudi à l'université de Paris-Saclay, pourrait annoncer de nouvelles mesures d'accompagnement, selon une source gouvernementale. Jean Castex a pour sa part reconnu au Sénat que le gouvernement avait "le devoir d'accompagner ces situations parfois difficiles" et qu'il l'avait "fait sur le plan pécuniaire, de l'emploi, de l'accompagnement psychologique".

L'Assemblée donne son feu vert pour une prolongation de l'état d'urgence sanitaire

Par 113 voix contre 43, l'Assemblée nationale a donné mercredi son feu vert à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin face à l'épidémie de Covid-19, en dépit de l'opposition de la gauche comme de la droite. Le projet de loi de prorogation sera au menu du Sénat en première lecture mercredi prochain, en vue d'une adoption définitive avant le 16 février, date actuelle de fin d'application de ce régime d'exception.

Plus de 50 millions de doses du vaccin administrées à travers le monde

Au moins 51,28 millions de doses de vaccins anti Covid-19 ont été administrées dans le monde, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles, mercredi. Israël est le pays le plus en avance puisque plus d'un quart de sa population a déjà reçu au moins une dose, soit 2,3 millions de personnes. En volume, les Etats-Unis font la course en tête (15,7 millions de doses administrées), devant la Chine (plus de 15 millions) et le Royaume-Uni (4,7 millions).

Le variant britannique se répand, le vaccin Pfizer efficace ?

Le variant britannique du Covid-19 continue de se répandre à travers le monde et était présent la semaine dernière dans 60 pays et territoires, soit 10 de plus qu'au 12 janvier, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé mercredi. Le variant sud-africain qui, comme le britannique, est beaucoup plus contagieux que ne l'était le virus SARS-CoV-2 originellement, se diffuse lui plus lentement et est présent dans 23 pays et territoires, soit 3 de plus qu'au 12 janvier, précise l'OMS dans sa revue épidémiologique hebdomadaire.

Le vaccin de BioNTech/Pfizer semble en tout cas efficace contre le variant anglais du virus, selon les résultats de deux études préliminaires mises en ligne mercredi. "Nos résultats suggèrent que la majorité des réponses vaccinales devraient être efficaces contre le variant B.1.1.7", estiment, dans une des deux études non encore évaluées par d'autres scientifiques, une équipe internationale de chercheurs d'universités britanniques et néerlandaises.

Les 27 pays de l'Union européenne doivent se retrouver ce jeudi lors d'un sommet par visioconférence consacré à la lutte contre la pandémie. La riposte au nouveau variant y occupera une bonne place avec l'accélération de la vaccination ou encore la mise en place d'un certificat commun.

>> A LIRE AUSSI - Covid : les différents scénarios sur la circulation du variant anglais

1.820 décès supplémentaires au Royaume-Uni, un nouveau record

Le Royaume-Uni a enregistré mercredi 1.820 décès supplémentaires du nouveau coronavirus, un nouveau record quotidien depuis le début de la pandémie. Ces chiffres du ministère de la Santé portent à 93.290 morts (dans les 28 jours suivant un test positif) le bilan total de la pandémie au Royaume-Uni, le plus lourd en Europe.

La situation est "très, très mauvaise en ce moment, avec une pression énorme, et dans certains cas, cela ressemble à une zone de guerre pour ce que les gens doivent gérer" dans les hôpitaux, a déclaré le conseiller scientifique du gouvernement, Patrick Vallance, sur la chaîne Sky News. Actuellement, 37.946 malades atteints du Covid-19 sont hospitalisés (dont 3.916 sous respirateur), bien plus que lors de la première vague au printemps.

Plus de deux millions de morts

La pandémie a fait plus de 2,05 millions de morts dans le monde et plus de 96,1 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec au moins 405.400 décès, suivis par le Brésil (212.831 morts), l'Inde (152.718 morts), le Mexique (142.832), et le Royaume-Uni (93.290).