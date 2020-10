Covid-19 : privés de stages, les élèves en Bac pro dans la tourmente

REPORTAGE

C'est la panique chez les lycéens en terminale professionnelle. Ils doivent absolument trouver un stage de deux mois pour valider leur bac. Mais à cause de l'épidémie de Covid-19, leurs demandes sont refusées par les potentiels employeurs. Dans le lycée professionnel Les Trois Rivières à Pontchâteau, en Loire-Atlantique, où Europe 1 s'est rendue, les prochains stages sont dans trois semaines mais la plupart des élèves n'ont rien trouvé pour le moment.

"Sur la section Accueil, ils ne sont que trois sur quinze à avoir trouvé" un stage, constate Anne Bernard, directrice des formations technologiques. Même constat concernant d'autres secteurs, comme l'événementiel ou le tourisme. "Les hôtels sont soit fermés soit tournent à 20 % [par rapport à leur rythme habituel] et donc il n'y a pas de tuteur", regrette-t-elle, décrivant cette situation comme "anxiogène".

"On peut louper le bac à cause de cela"

Les élèves ont, de leur côté, parfois du mal à relativiser puisque les stages en entreprise sont obligatoires pour décrocher le bac. "C'est super angoissant. On peut louper le bac à cause de cela", s'inquiète Sarah, élève en terminale plurimédia, qui a fait "des démarches auprès de 50 agences". Selon elle, l'aggravation du contexte sanitaire est directement en cause. Les employeurs "ont peur que nous, on l'ait [le coronavirus] et que cela contamine l'équipe", explique-t-elle.

Sa camarade Chloé se dit quant à elle "très stressée" face à ses nombreuses candidatures sans réponse. "C'est très stressant pour toute la classe. Les enseignants nous disent que soit [les employés] sont au chômage partiel soit ils font du télétravail. Donc on ne peut pas forcément avoir de tuteur", se plaint-elle. "Un stage ne peut pas se faire en visioconférence", insiste la jeune femme.

Malgré la crise économique et les mesures sanitaires, il n'y a pas d'exception. Les 250 élèves du lycée des Trois Rivières devront, comme dans tous les lycées professionnels, impérativement trouver des stages.