Covid-19 : l'interdiction de l'alcool sur la voie publique ne convainc pas les Parisiens

REPORTAGE

C'est une des nouvelles mesures annoncées par l'exécutif pour lutter contre la troisième vague de l'épidémie de coronavirus, et ce ne sera pas la plus populaire. Jeudi, le Premier ministre Jean Castex a annoncé devant l'Assemblée nationale que la consommation d'alcool sur la voie publique serait interdite ces prochaines semaines. Dans les rues de Paris, les habitants rencontrés par Europe 1 se montrent divisés quant à l'intérêt d'une telle restriction.

Croisé près du Canal Saint-Martin, où de nombreux jeunes ont l'habitude de se retrouver en plein air, Edgar est partagé. "Si ça peut un peu réguler, pourquoi pas. Si on peut trouver des solutions pour freiner le virus, je suis complètement d'accord", confie-t-il. "Après, au point d'en arrêter l'alcool, je pense qu'il faut juste avoir du bon sens."

"Je continuerai de consommer"

Clément, lui, regrette qu'on ne fasse pas appel au bon sens et à la responsabilité, et savoure une de ses dernières bières avec son ami Jérémie. "C'est raisonnable, on n'est pas 10 en train de picoler", disent-il. Mais pour eux, ces mesures "ne vont pas empêcher les gens de se rassembler dehors". "On peut consommer de l'eau, des boissons sucrées... Cela ne changera pas grand chose. Les gens continueront de se regrouper au soleil."

Et pour beaucoup de passants, cette interdiction donne l'impression qu'on enlève encore un petit plaisir de la vie. Chez certains, on sent ainsi poindre un peu d'indiscipline. "Je ferai attention, je guetterai l'arrivée de la police, mais je continuerai de consommer l'alcool", reconnaît un Parisien. Un autre prévient : "Les gens mettront des mélanges dans leurs bouteilles, ils mentiront et diront que c'est du sirop de menthe alors que c'est du Get 27".