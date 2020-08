Covid-19 : l'État pourra "fournir des masques" aux élèves des familles les plus modestes

Au collège ou au lycée, les élèves vont devoir s'y faire : le masque sera obligatoire en classe à partir de la rentrée prochaine ! C'est l'une des mesures qui devrait permettre de limiter la circulation du coronavirus à l'école, comme l'a annoncé jeudi soir Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Vendredi, le ministre de l'Éducation nationale a quand même tenu à préciser que les familles les plus modestes pourraient bénéficier de la gratuité.

Une allocution pour acheter des masques ?

Jean-Michel Blanquer a probablement entendu les nombreuses critiques formulées depuis jeudi soir. En visite vendredi matin dans une école de l’Oise, il a d’abord précisé que l’allocation de rentrée scolaire pour les foyers les plus modestes avait été majorée de 100 euros cette année. "C'est pour aider dans l'achat de fournitures et éventuellement l'achat de masques", a indiqué le ministre.

"En tout état de cause, s'il y avait vraiment des familles en grande difficulté", a-t-il poursuivi, "nous sommes en situation de fournir des masques aux élèves qui en ont le plus besoin". Ce seront les services de l’État qui décideront au cas par cas de fournir des lots de masques.

"Pas un coût gigantesque"

Jean-Michel Blanquer a également estimé que "l'habitude de porter le masque doit être prise, y compris par les adolescents" et qu'il "est normal d'avoir cela comme on a des vêtements". Et d’ajouter : "Si vous avez un masque et que vous le lavez régulièrement, ce n'est pas un coût gigantesque."

Sur la même ligne, le ministre de la Santé Olivier Véran a recommandé vendredi pour la première fois aujourd’hui le port du masque grand public, qui sont les masques en tissu moins coûteux et suffisamment protecteurs selon le ministre.