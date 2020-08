EN DIRECT - Coronavirus : 100 millions de personnes menacées par l'extrême pauvreté

EN DIRECT

L'épidémie de coronavirus continue de sévir en France. Entre mercredi et jeudi, 4.700 nouveaux cas ont été recensés et le bilan s'établit désormais à 30.480 morts. Malgré ces chiffres, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a exclu un report généralisé de la rentrée scolaire. Emmanuel Macron a lui estimé qu'il existait des "perspectives raisonnables" d'obtenir un vaccin contre le coronavirus "dans les prochains mois", lors d'une conférence de presse conjointe avec la chancelière allemande Angela Merkel.

Dans le reste du monde, le coronavirus continue de faire des ravages et les conséquences de la crise sanitaire pourraient être gravissimes. Elle pourrait entraîner dans l'extrême pauvreté 100 millions de personnes supplémentaires à travers le monde, a alerté le président de la Banque mondiale David Malpass. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir : Jean-Michel Blanquer a exclu un report généralisé de la rentrée scolaire

4.700 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés en France en 24 heures et le bilan s'établit à 30.480 morts

Dans le monde, 100 millions de personnes pourraient tomber dans l'extrême pauvreté à cause de la crise

Le coronavirus a fait plus de 780.000 morts dans le monde

La rentrée aura bien lieu en septembre, annonce Blanquer

Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a exclu un report généralisé de la rentrée scolaire du fait du rebond des contaminations de Covid-19 même si des "exceptions locales" pourront être envisagées. "L'éducation n'est pas une variable d'ajustement, ni de nos sociétés, ni d'une crise sanitaire", a déclaré le ministre sur France 2, après avoir rejeté un report de la rentrée de septembre réclamé par certains syndicats enseignants, inquiets de la résurgence de l'épidémie en France. "Bien sûr, il peut y avoir des exceptions locales", a indiqué le ministre, évoquant "l'échelle d'une école, d'un établissement, ou même d'un territoire".

Un vaccin "dans les prochains mois" ?

Emmanuel Macron a estimé qu'il existait des "perspectives raisonnables" d'obtenir un vaccin contre le coronavirus "dans les prochains mois", lors d'une conférence de presse conjointe avec la chancelière allemande Angela Merkel, depuis le fort de Brégançon, dans le sud-est de la France. "Cela ne va pas régler les problèmes des prochaines semaines, mais des prochains mois", a ajouté le président de la République, se félicitant de la coordination européenne dans la recherche du vaccin. "Nous avons amélioré la coopération européenne sur le vaccin ensemble, en associant beaucoup d'autres États et la Commission, pour d'abord encourager nos industriels qui recherchent un vaccin", a-t-il rappelé.

En France, le nombre de cas continue d'augmenter

La France a toutefois dépassé ces dernières 24 heures les 4.700 nouveaux cas de coronavirus, une progression inédite depuis mai, selon les chiffres publiés jeudi par la direction générale de la santé (DGS). Au total, 30.480 personnes sont décédées en France depuis le début de l'épidémie (soit 12 décès depuis mercredi), dont 19.969 au sein des établissements hospitaliers et 10.511 en établissements sociaux et médico-sociaux (un chiffre qui date de mardi et sera actualisé le 25 août).

La crise sanitaire pourrait entraîner 100 millions de personnes dans l'extrême pauvreté

La crise sanitaire du Covid-19 et son cortège d'emplois détruits et de difficultés d'approvisionnement, pourrait entraîner dans l'extrême pauvreté 100 millions de personnes supplémentaires à travers le monde, a alerté le président de la Banque mondiale David Malpass. L'institution estime que 70 à 100 millions de personnes pourraient ainsi devoir vivre avec moins de 1,90 dollar par jour, et leur nombre "pourrait augmenter" si la pandémie s'aggrave ou dure. Une précédente estimation faisait état de 60 millions de personnes. Cette situation rend "impératif", pour les créanciers, de réduire la dette des pays pauvres, a déclaré David Malpass, allant plus loin que les appels à prolonger le moratoire sur la dette des pays les plus pauvres.

Reconfinement au Liban et dans certaines villes du Maroc

Au Liban, confronté à des taux records de contaminations et des hôpitaux débordés par les malades du Covid-19 et les blessés de la gigantesque explosion du 4 août au port de Beyrouth, un reconfinement décrété par les autorités entre en vigueur vendredi pour plus de deux semaines.

Avec plus d'un millier de cas quotidiens depuis début août, la situation s'aggrave aussi au Maroc, conduisant Casablanca et Marrakech, les capitales économique et touristique, à revenir jeudi à une forme de confinement sévère. Le roi Mohamed VI a exprimé son inquiétude face à la "multiplication exceptionnelle des cas d'infection", appelant les citoyens à plus de civisme pour éviter un reconfinement du pays.

Record de contaminations en Argentine, plus de 250.000 morts en Amérique Latine

L'Argentine a enregistré jeudi son plus grand nombre quotidien d'infections au coronavirus avec 8.225 nouveaux cas, a annoncé le ministère de la Santé. Ce chiffre élevé de nouveaux cas pour une seule journée intervient trois jours après une nouvelle marche de l'opposition dans le centre de Buenos Aires pour demander au gouvernement la fin des mesures de confinement, que les manifestants considèrent comme une manière de restreindre la liberté individuelle. Plus de 6.500 personnes sont mortes dans le pays depuis le début de la crise, mais cette région du globe est loin d'être épargnée.

L'Amérique latine et les Caraïbes ont en effet franchi jeudi la barre des 250.000 décès, selon un décompte de l'AFP établi à partir de statistiques officielles. La région, où vivent 620 millions d'habitants, enregistrait plus de 6,4 millions de contaminations et 250.969 décès jeudi soir. Près de six mois après l'apparition de l'épidémie dans la région, le Brésil, le Pérou et le Mexique sont les pays les plus touchés.