Covid-19 : comment les entreprises organisent le retour au bureau de leurs salariés ?

REPORTAGE

"On est ravis de ce retour sur site des collaborateurs." Pascal Manczyk est tout sourire, le DRH du groupe Jouve s'apprête à accueillir de nouveau les salariés au bureau. Après une année dominée par le travail à distance, et une semaine après la fin du 100% télétravail, c'est presque une rentrée des classes pour le directeur. L'occasion de mettre l'accent sur la convivialité. D'ailleurs "chaque site du groupe a la possibilité d'animer" de tels moments. Sur le sien, des décorations sont notamment prévues pour égayer la matinée, mais aussi des croissants, du café, et même un petit mot de bienvenue.

Mais ce retour au bureau est aussi l'occasion de mettre en place de nouvelles habitudes, la crise sanitaire ayant profondément modifié notre manière de travailler. Le groupe a donc mis en place un tout nouveau programme de formation pour les managers pour donner plus d'autonomie aux collaborateurs. Et ce n'est pas tout, l'espace de travail va également être repensé. "On va faire tomber cette cloison pour créer un espace beaucoup plus grand", confirme le DRH au micro d'Europe 1.

"On travaille également sur l'étude d'un nouveau mobilier des espaces flex office. On voit bien que les collaborateurs recherchent un lieu de travail qui se rapproche de leur propre lieu de vie", ajoute-t-il. Une équipe de direction qui attend aussi la levée des mesures sanitaires pour reprendre au plus vite les séminaires et réunir à nouveau les équipes de ses cinq sites nationaux.