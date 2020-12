Covid-19 : à quelques jours de Noël, les premiers vacanciers arrivent à la Baule

REPORTAGE

Se retrouver en famille, quitter Paris, voir la mer... Toutes les raisons étaient bonnes ce week-end pour avoir le sourire malgré le contexte sanitaire lié au Covid-19. À la Baule, en Loire-Atlantique, l'heure était aux retrouvailles après des semaines d'incertitudes et de confinement. Désormais, l'objectif est de passer un Noël en toute sécurité.

"Ça fait un bien fou de retrouver la mer et de revoir ses proches"

"Ça va être extra, je vais me cacher pour pas pleurer", confie Sophie, qui trépigne d'impatience sur le quai de la gare, en attendant le TGV en provenance de Paris, dans lequel se trouve sa fille, qu'elle n'a pas revue depuis un mois et demi. "C'est très long".

Parents, mais aussi grands parents, étaient nombreux, samedi en milieu d'après-midi, à guetter l'arrivée d'un fils, d'une fille, ou des petits enfants avec qui passer Noël. Un Noël particulier, mais Marina, étudiante d'une vingtaine d'année, savoure le moment. "C'est toujours mieux que rien", dit-elle, évoquant certains pays dans lesquels le durcissement des restrictions empêche nombre de familles de se retrouver. "Ça fait un bien fou de retrouver la mer, de revoir ses proches... On se dit 'enfin déconfinés !'"

"On s'est fait tester hier"

Ce déconfinement, Bruno et Delphine l'ont voulu le plus paisible possible. Pour cela, avant de quitter Paris pour retrouver le reste de la famille, le couple a tenu à se faire tester. "On a eu les résultats rapidement, on s'est fait tester hier, on les a eus hier après-midi", explique Delphine. "On ne serait pas là s'ils n'étaient pas bons."

En cette fin d'année, la fête sera au rendez-vous, mais avec des précautions qui sont désormais ancrées dans les habitudes, y compris chez les plus jeunes. "On se lave les mains, on minimise les bisous et les câlins", énumère Léa, 13 ans. Une discipline qui va lui permettre de célébrer Noël avec ses grands-parents, en toute sécurité.