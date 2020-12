Covid-19 : les réflexes à adopter impérativement pour un réveillon en famille

INTERVIEW

À l'approche de Noël, les mesures de restrictions contre le Covid-19 se multiplient en Europe pour faire face à une situation sanitaire dégradée. L'Italie a ainsi annoncé un nouveau confinement, avec l'interdiction de tous les déplacements dans le pays et une seule sortie par jour tolérée. En France, en revanche, l'étau se desserre pour les vacances de fin d'année, avec la mise en place d'un couvre-feu qui sera abrogé le temps du réveillon de Noël, et ce malgré des données épidémiques qui restent inquiétantes.

"Si on le fait, c'est qu'il y a une pression sociale", relève samedi au micro d'Europe midi le professeur Renaud Piarroux, épidémiologiste et chef de service de parasitologie à la Pitié-Salpêtrière. "Nous avons besoin de souffler un peu. Mais ça comporte quand même pas mal de risques car notre situation n'est pas forcément meilleure que celle des autres pays européens [...]. Le nombre de nouveaux cas en Italie est même plus faible qu'en France", pointe-t-il.

"Le problème, bien sûr, ce sont les déplacements et les retrouvailles liés aux fêtes de Noël. Il y a un brassage qui se fait, qui va s'intensifier au moment du réveillon de Noël, mais qui commence déjà avec les départs en vacances d'un grand nombre de personnes", poursuit ce spécialiste. Les Français vont donc devoir redoubler d'attention dans les jours qui viennent pour éviter que cette période de partage et de retrouvailles ne serve de tremplin à une relance épidémique.

Comment organiser la soirée du réveillon de Noël pour limiter les risques ?

Pour diminuer le risque de contamination, Renaud Piarroux invite à éviter les rassemblements à plus de six, comme l'a déjà recommandé le gouvernement, mais également à renoncer aux embrassades, surtout si vous n'avez pas été en mesure de limiter vos interactions sociales dix à quinze jours avant ces retrouvailles. Autour de la table de Noël, "se tenir suffisamment éloigné les uns des autres limite le risque de transmission". "Si les températures le permettent, il vaut mieux aérer au maximum", ajoute-t-il. Notre spécialiste invite également à conserver son masque en dehors du repas.

Enfin, laisser des flacons de gel hydroalcoolique à portée de mains permettra aux convives de se désinfecter spontanément les mains plusieurs fois au cours de la soirée.

Rester vigilant, même après un test négatif

Avoir pratiqué un test de dépistage avant Noël ne doit pas inviter au relâchement, insiste encore Renaud Piarroux. "On a bien compris que les tests n'étaient pas fiables à 100%. On peut vous rendre un test négatif, alors que vous êtes réellement contagieux [...], et même si vous êtes négatif à un moment donné, ça ne veut pas dire que le lendemain, vous ne serez pas positif", conclut-il.