Coronavirus : ces nombreux Français qui veulent se faire tester avant Noël

À moins de deux semaines des fêtes de Noël, beaucoup de Français commencent déjà à s'organiser avant leur réveillon. Et alors que le gouvernement a annoncé que les mesures contre le coronavirus seraient moins strictes que les autres jours le 24 décembre, avec une autorisation des déplacements lors de la soirée, certains veulent prendre le maximum de précautions pour se retrouver en famille sans prendre de risque. Ainsi, selon un sondage Ifop, près de 26% des personnes interrogées seraient prêtes à se faire tester avant d'aller voir leur famille.

Dans les laboratoires, on reçoit de plus en plus d'appels, comme dans le laboratoire Biocentre de Tourcoing, où le téléphone n'arrête pas de sonner. "Ça commence à être un peu le rush", témoigne une secrétaire médicale, "les gens veulent tous se faire tester". "Je viens de regarder l'agenda pour le 22 décembre et on a déjà 50 rendez-vous", détaille-t-elle encore.

"On craint une flambée des tests"

Une situation qui inquiète le directeur, Mouloud Hammad. "On craint une flambée des test. On fera de notre mieux, mais à un moment donné, on ne pourra pas… Aujourd'hui, on dit qu'un quart de la population veut se faire tester, sur un laps de temps si court, ça ne sera pas possible", avance-t-il.

Dans les rues de Paris, nombreux sont là aussi les Français témoignant à Europe 1 de leur volonté d'aller se faire tester. "On se retrouve avec tous les frères et soeurs. En tout, on sera 13", raconte une passante. Mais, ajoute-t-elle, "on va tous se faire tester avant de se retrouver".

"Moi, je m'imposerai un test, surtout pour mon père qui est à risque", assure une autre. "Même si je garderai mon masque le plus possible et me laverai les mains malgré tout."

L'importance de respecter les gestes barrières

Car comme le rappellent les professionnels, le test n'est pas le "graal", et n'est d'ailleurs pas l'unique précaution à prendre pour avoir l'esprit libre avant de réveillonner. "Ce n'est pas du tout un pass tranquillité", dit ainsi Anne Baron, de l'Ordre des pharmaciens des Hauts-de-France. "La sensibilité n'est pas de 100%. On peut très bien avoir des faux négatifs." Et de conseiller : "On ne se relâche pas du tout. Les fêtes de Noël, c'est une période très à risque de propagation du virus." Le mieux reste effectivement de respecter les gestes barrières : lavage des mains, distances et masque entre les repas, même les 24 et 25 décembre.