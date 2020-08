Coronavirus : quelles mesures pour protéger les enseignants à "risque" à l'école ?

La question taraude parents et enseignants, à une semaine d'une rentrée marquée par la crise du Covid-19 : quel sera le protocole sanitaire dans les classes ? Le ministère de l'Éducation nationale a réactualisé ces derniers jours les mesures prises pour freiner la propagation du coronavirus dans les établissements scolaires. Les enseignants à la santé "à risque" font l'objet de dispositions particulières.

Masque FFP2 et certificat médical

Des masques FFP2 seront fournis à ces enseignants à la santé fragile, explique le ministère de l'Éducation nationale à Europe 1. Ces enseignants ne seront pas obligés de revenir en classe si leur médecin leur interdit de côtoyer des élèves, certificat médical à l'appui.

Cela concerne la situation en dehors d'un cas de contamination. Mais si un élève ou un enseignant a contracté le coronavirus, la direction de l'établissement aura le devoir d'avertir son rectorat, la préfecture et l'Agence régionale de santé (ARS). Quant aux autorités sanitaires, elles devront organiser, dans les 48 heures, le dépistage de toutes les personnes contact au sein de l'établissement. Cela signifie qu'il faudra potentiellement tester toute une classe, les professeurs ou même des surveillants.

Les enseignants demandent des "réponses"

Selon plusieurs paramètres locaux, des classes voire des établissements pourraient fermer. "Il faut aussi que l'on puisse, lorsqu'il y aura un cas dans une classe, pouvoir fermer une classe et non l'école en entier", plaide Guilaine David, porte-parole du syndicat Snes-SNUipp. "Les équipes du ministère parlent de limitation du brassage des élèves, mais on n'interdit pas le brassage des élèves. On ne sait pas si les récréations doivent se dérouler avec l'ensemble des élèves, si les rentrées et les sorties doivent se faire de manière échelonner ou si les élèves peuvent être mélangés au réfectoire. On a besoin de ces réponses-là, qui doivent être écrites noir sur blanc.