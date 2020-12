Coronavirus : "Il ne faut pas qu’on soit submergé par des tests de confort" avant Noël

INTERVIEW

Pendant plusieurs semaines, après le premier confinement, les laboratoires ont été inondés par les demandes de test au coronavirus. Depuis, la pression s’est relâchée, et, à nouveau, les résultats peuvent être donnés aux patients en 24 heures. Mais à l’approche des fêtes, la crainte de connaitre une nouvelle saturation grandit chez les professionnels du secteur. "Il ne faut pas qu'on soit submergé par des tests que j'appellerai de confort", a prévenu Francis Blanchecotte, président du syndicat national des biologistes, mardi sur Europe 1. L’homme appelle donc les Français à la responsabilité.

"Il faut distinguer les gens qui ont des symptômes, ceux qui toussent, ont de la fièvre… Ceux-là doivent absolument aller voir un médecin. On peut faire à ce moment-là du test antigénique ou du test PCR", précise Francis Blanchecotte. "Par contre, pour tous les gens qui sont asymptomatiques, s'ils ont pris toutes les précautions, ont respecté des mesures barrières, il n'y a pas de raison fondamentale de se faire tester", a-t-il rappelé. "Sinon, nous allons avoir affaire, peut-être, à une vague de demandes de tests tellement importante que les labos et même les praticiens, les officines, n'auront pas la possibilité de faire tous ces tests en même temps."

"On ne peut pas faire 15 millions de testes par jour, ça n'existe pas"

"En France, on peut faire, en gros, entre 500 et 600.000 tests par jour. Mais on ne peut pas en faire 15 millions par jour ! Ça, ça n'existe pas", insiste Francis Blanchecotte, qui prévient qu’en cas de vague de tests, la rapidité des résultats ne pourra plus être garantie. "J'avoue très sincèrement que s'il y avait un million de personnes qui se présentaient aux portes des laboratoires le lundi ou tous les jours, on ne pourrait pas absolument pas rendre les résultats en une journée."

Et les tests antigéniques, qui donnent des résultats en moins de trente minutes, sont en fait une fausse bonne idée, à entendre le laborantin. "Une personne n'a aucun symptôme, va faire un test antigénique pour se rassurer, va être négative et en fait, il pourrait être porteur du virus dans un cas sur deux. Il y a 50% de sensibilité lorsqu'on est asymptomatique, il y a donc une chance sur deux que le résultat soit négatif alors qu'il aurait dû être positif", explique Francis Blanchecotte. "Donc quand quelqu’un a pris un risque, quel qu'il soit, nous, les biologistes, on préfère qu’il vienne faire un test PCR."