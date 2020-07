Coronavirus et départs en vacances : quels sont vos droits (et vos obligations) ?

Les vacances se sont parfois organisées tardivement, en raison des incertitudes liées à la crise du coronavirus, mais elles ont ou auront bien lieu, pour une grande partie des Français. Si vous partez ce week-end, peut-être vous demandez-vous encore quelles précautions restent obligatoires, ou ce qui se passera si jamais l'une de vos réservations est annulée en raison du contexte sanitaire. L'avocat Roland Perez fait le point sur vos droits, et vos obligations.

Quelles sont les règles sanitaires en vigueur ?

En train et en avion, le port du masque est de rigueur que ce soit dans les zones de circulation ou lorsque vous êtes assis sur votre siège. Il ne peut être enlevé sous aucun prétexte. Notez également que les compagnie d’aviations françaises ou étrangères pourront, via des cameras thermiques ou par prise de température directe, vérifier que chaque voyageur ne présente pas plus de 38 degrés de température. Certaines pourront même exiger une déclaration de santé.

Peut-on se faire rembourser un billet annulé ?

Si c’est la compagnie qui est à l’origine de l'annulation, un changement de vol ou de remboursement s’impose, à moins que le voyageur n'accepte un bon, valable 12 mois. Si c’est le voyageur qui souhaite annuler, la question est de savoir si cette décision est liée à pandémie - autrement, des frais sont à prévoir. Un conseil : abonnez-vous à la plateforme Ariane, mise en place par le site des affaires étrangères et qui renseigne en temps réel sur l’évolution de la pandémie dans le monde. Cela permet de vérifier si la situation sanitaire justifie l’annulation d’un vol aérien, et que l’assurance annulation proposée n’exclut pas les pandémies.

Des logements réservés peuvent-ils encore être annulés ?

Pour les réservations faites après le déconfinement, qu'il s'agisse d’une location de vacances, d’un hôtel, d'un camping ou d'une résidence de vacances avec services, le voyageur a la garantie d’être remboursé sans aucune retenue dans l’hypothèse où l’évolution de l’épidémie rendrait impossible le départ en vacances.

Certaines agences de voyages vont même plus loin, comme l’ont expliqué les voyagistes dans un communiqué, précisant que "dans le cas où le lieu de séjour, en France métropolitaine, ne serait plus accessible en raison de contraintes sanitaires", ils mettront "tout en œuvre pour trouver un nouveau lieu de vacances en accord avec les attentes des voyageurs". Et pour ceux qui se trouveraient dans cette situation sans qu’aucune offre de substitution ne convienne, les voyagistes s’engagent "à procéder au remboursement intégral de la totalité des acomptes versés à partir du 15 mai au titre de ce séjour".