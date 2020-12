Coronavirus : en Martinique, l'afflux de vacanciers pour Noël inquiète la population

REPORTAGE

"Je ne peux pas les empêcher de venir, mais je ne suis pas d'accord." Au bout d'une plage de Martinique, Béatrice voit d'un mauvais œil l'arrivée de très nombreux vacanciers sur son île. Il faut dire que plus de 100.000 personnes ont réservé un billet pour y venir quelques jours au mois de décembre. Un Noël sous le soleil, mais aussi avec des restrictions sanitaires beaucoup moins contraignantes qu'en métropole pour ce territoire qui ne compte qu'une cinquantaine de cas de coronavirus par semaine. Alors les habitants sont partagés entre la joie de revoir des touristes et la crainte de voir repartir l'épidémie à la hausse.

"Je pense que ça va être la grosse vague"

"En Martinique on n'a pas eu beaucoup de malades, mais là je pense que ça va être la grosse vague. On va vraiment être malade", avance Béatrice. Un sentiment que ne partage pas du tout Guillaume, qui s'étale une noisette de crème solaire à quelques serviette de là. "Toutes les personnes qui ont pris l'avion pour venir ont fait un test 72 heures avant, la Martinique est plus sûre que n'importe quel endroit", estime ce touriste venu pour deux semaines. "Ici il y a moins de monde, de l'espace, du vent..."

"Il faut arriver à organiser les choses"

"Bien sûr, cet afflux de personnes qui arrivent est un risque supplémentaire", affirme de son côté au micro d'Europe 1 André Cabié, chef du service des maladies infectieuses du CHU de Martinique. Mais "il faut arriver à organiser les choses et que tout le monde se responsabilise". Une tâche d'autant plus complexe que quelque 32.000 voyageurs sont attendus pour la seule dernière semaine du mois de décembre, selon les prévisions de l'aéroport de Martinique. Une véritable inquiétude pour une partie de la population mais un soulagement pour les professionnels du tourisme.