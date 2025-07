Canicule : en Gironde, les voitures aussi craquent sous la chaleur

À Bègles, en Gironde, la chaleur ne fait pas que peser sur les organismes : elle met aussi les véhicules à rude épreuve. Pannes à répétition, climatisations en détresse, pneus dégonflés… Dans les ateliers, les carnets de rendez-vous explosent.

Il suffit de pousser la porte de ce garage de Bègles, en banlieue bordelaise, pour comprendre à quel point la canicule perturbe aussi le quotidien des automobilistes. Depuis plusieurs jours, la région étouffe sous des températures qui flirtent avec les 40°C, et les garagistes, eux, n’ont pas le temps de souffler.

La clim dans la voiture, "un luxe"

Sous les capots grands ouverts, les techniciens s’activent. Les recharges de climatisation s’enchaînent, les filtres s’encrassent plus vite, les pneus se ramollissent… et les clients affluent, inquiets de voir leur véhicule céder face à la chaleur. "Aujourd’hui, ça devient la norme", souffle un père de famille venu faire recharger sa clim. "Ça reste un luxe, la recharge coûte cher, mais à 38 degrés, je suis prêt à mettre 100 euros pour être tranquille."

Dans l'atelier que supervise Alex, les interventions se succèdent sur des voitures de toutes marques. "On contrôle plus d'une trentaine de clim par jour. On se rend compte que les voitures souffrent de plus en plus à cause de la chaleur...", explique-t-il.

Des pannes en cascade dues à la chaleur

La canicule peut provoquer une usure accélérée de nombreux éléments du véhicule : les filtres à huile encrassés plus rapidement, les pneus sous-gonflés, qui perdent jusqu’à 100 mg de pression par jour et une gomme fragilisée par la température de l’asphalte.

"Beaucoup de gens ne s’en rendent pas compte, mais ils roulent avec des pneus sous-gonflés. Je conseille vraiment de vérifier la pression et l’état des pneus, surtout en ce moment", alerte Alex. En plus des interventions mécaniques, les clients se ruent sur les solutions anti-chaleur disponibles à la vente : mini-ventilateurs pour tableau de bord, pare-soleil grand format, tout est bon pour tenter de limiter la fournaise à bord.