Canicule à Lyon : la promesse de fraîcheur des Écologistes tourne à la désillusion

Ce mardi marque la journée la plus chaude de l’épisode caniculaire, avec des pointes à plus de 40°C dans certaines régions. À Lyon, l’une des villes les plus touchées, les habitants suffoquent et dénoncent l’échec des mesures prises par la municipalité écologiste pour lutter contre la chaleur. La transformation de la place Bellecour en symbole artistique plutôt que végétal cristallise les critiques.

Ce mardi sera la journée la plus chaude de cet épisode caniculaire avec des températures comprises entre 36°C et 39°C sur les départements en orange, avec quelques pointes à 40°C-41°C notamment dans les départements en vigilance rouge, ainsi que près de la Méditerranée, annonce Météo France.

Lyon est l’une des villes les plus chaudes de France, et l’on y suffoque toujours autant, alors que l’une des promesses de la municipalité écologiste, élue en 2020, était justement de rendre la ville plus vivable en cas de pic de chaleur.

Des voiles d'ombre... mais pas de fraîcheur

Symbole de ce que certains qualifient d’échec, le projet de végétalisation de la célèbre place Bellecour a été remplacé par une installation nommée "tissage urbain", composée d'œuvres d’art et de voiles d’ombrage courant sur toute la place.

Ces voiles sont de longues bandes de tissus colorés perchées à six mètres de hauteur. Au total, 1.500 m2 de toiles censées apporter de l'ombre mais qui ratent leur objectif selon Zoé et Lili, étudiantes : "C'est pas fou quand même... Il y a du soleil et on ne voit pas beaucoup d'ombre là-dessous, il y a des trous qui laissent passer le soleil", "c'est dommage, ils auraient pu recouvrir tout le chemin".

"C'est contre-productif, ça ne marche pas et ça coûte cher"

Initialement, la mairie écologiste avait promis de végétaliser la très minérale place Bellecour. Mais "c'est impossible" ont répondu les architectes. D'où ces voiles, très critiqués, notamment par Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement. "On voit qu'il y a un mensonge de la part du maire écolo de Lyon. En 2022, il tweetait qu'il allait végétaliser la place. Le résultat : c'est une oeuvre d'art à 1,6 million d'euros où les seuls bois que nous avons ce sont des bois morts pour cet étendage géant", regrette-t-il.

"Finalement, on le voit, les Lyonnais délaissent la place, parce qu'en dessous, il fait plus de 40 degrés ! C'est contre-productif, ça ne marche pas et ça coûte cher", ajoute-t-il.

Pour certains habitants, comme Claudine et Jean, la promesse des Écologistes de limiter les effets de la chaleur à Lyon n'est pas tenue. "Les îlots de fraicheur, c'est rikiki, c'est un peu simple", "un arbre-là ou des fleurs, ce n'est pas ça qui fait de la fraîcheur", jugent-ils au micro d'Europe 1. Un constat amer qui entrera forcément en ligne de compte, au moment de l'élection municipale de mars prochain.