Canicule : la vigilance rouge maintenue jusqu'à mercredi dans les 16 départements concernés, annonce Météo-France

À partir de ce mardi midi, les départements de l'Aube, du Cher, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Loiret, de Paris, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val D'Oise, du Val-de-Marne, de la Vienne, de l'Yonne et des Yvelines passeront en vigilance rouge canicule.

Des pointes à 41 degrés attendues

Face à l'ampleur du pic de chaleur, Météo-France a annoncé étendre la vigilance rouge à mercredi dans ces 16 départements. Ce mardi sera la journée la plus chaude de cet épisode caniculaire avec des températures comprises entre 36°C et 39°C sur les départements en orange, avec quelques pointes à 40°C-41°C notamment sur les départements en vigilance rouge, ainsi que près de la Méditerranée.

Les policiers sont intervenus lundi près du square Marie-Joseph Chenier à Angers à la demande des sapeurs-pompiers

pour une femme, âgée de 67 ans, retrouvée morte dans son appartement. Son décès serait lié aux fortes chaleurs.



Une baisse des températures s'amorcera progressivement mercredi par l'ouest du pays, mais les températures resteront caniculaires sur le centre et l'est du pays.

Des températures très élevées cette nuit

Ce lundi, les valeurs maximales ont atteint les 36 à 39°C sur les départements en orange. Les 40°C ont ponctuellement été dépassés, notamment en Charente, dans le Languedoc-Roussillon, dans l'Ardèche, la Drome et l'Isère, indique Météo-France.



"En cette fin de nuit, les températures sont très élevées sur l'ensemble du pays, avec beaucoup de valeurs comprises entre 20 et 23 °C, ponctuellement 24 degrés. Dans le centre des villes, la température peut être encore plus élevée, comme à Paris où il fait par endroits jusqu'à 28°C. Sur les côtes méditerranéennes, il fait souvent entre 22 et 26°C, localement plus", note l'agence météo.

Depuis le 27 juin, les services de secours établissent un bilan provisoire au niveau national de 332 victimes - 2 morts et 13 personnes en urgence absolue en lien avec la canicule. La grande majorité a été prise en charge pour des coups de chaleur et des malaises.