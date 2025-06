Automobile : 680.000 véhicules circulent sans assurance en France, un chiffre en hausse depuis 2024

En France, de plus en plus de conducteurs n'assurent pas ou plus leur voiture, du fait d'une assurance trop chère. La non-assurance est devenue le premier délit routier dans l'Hexagone, avec plus de 680.000 véhicules concernés, un chiffre en hausse selon la sécurité routière.

Au moins 680 000 véhicules circulent sans assurance en France, selon une estimation de la sécurité routière. "C'est plus que l'an dernier, après plusieurs années de baisse", explique le directeur du Fonds de garantie des victimes de la route, Philippe Roux.

"Cette année, on voit un léger rebond, ce qui est un point de vigilance, puisque ça signifie que le phénomène de la non-assurance en France n'est pas éradiqué", a-t-il ajouté. Et parmi les conducteurs non assurés, les profils sont souvent les mêmes.

39% des conducteurs non assurés n'ont pas le permis en France

"On en a 39% qui n'ont pas de permis de conduire et qui ne devraient même pas être sur la route", a-t-il poursuivi. Il soulève "une problématique économique plus importante aujourd'hui qu'il y a quelques années, notamment pour les jeunes" : un non-assuré sur deux à moins de 30 ans.

Rouler sans assurance, c'est s'exposer à devoir payer de grosses sommes en cas d'accident. Mais les contrôles sont de plus en plus fréquents. Richard a passé deux mois sans assurance et il en a fait les frais. "Je n'ai pas fait attention, donc j'ai été résilié. J'étais condamné par le tribunal de Créteil, j'ai dû payer 400 euros", a-t-il expliqué.

Tous les véhicules motorisés présents sur la voie publique ont l'obligation d'être assurés. C'est également le cas des trottinettes électriques.