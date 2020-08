Annulée, "la foire de Châlons-en-Champagne aurait démontré qu'on pouvait vivre avec le virus"

Coup de massue pour la foire agricole de Châlons-en-Champagne : ce rendez-vous, le deuxième plus grand derrière le traditionnel Salon de l'Agriculture, a été annulé, lundi. Cette décision a été prise par les organisateurs face au refus du préfet de la Marne d'accorder une dérogation de plus de 5.000 participants par jour. Le président de cette foire agricole, Bruno Forget, évoque sur Europe 1 "des centaines d'emplois qui vont disparaître" à la suite de cette annulation liée à la progression du coronavirus.

"Je suis atterré", confie Bruno Forget à deux semaines de cette foire qui devait accueillir près de 750 exposants et 250.000 personnes en dix jours. "On dit 5.000 personnes, exposants, collaborateurs, prestataires, équipes… Nous, nous sommes déjà 3.000 personnes. 2.000 visiteurs par jour dans une foire qui en accueille 250.000, de fait, on ne peut pas l'organiser", explique le responsable pour justifier cette décision.

"Symbole de la relance"

Pourtant, Bruno Forget regrette le "diktat de la technostructure parisienne" dans cette décision : "Nous avions pris toutes les précautions et avons demandé à nos exposants de venir se tester avant", avance-t-il. De son côté, le préfet a affirmé que son refus avait été motivé par trois raisons : "L'épidémie qui semble repartir avec un nombre de jeunes asymptomatiques croissant, un sens de circulation difficile à organiser tout en respectant les règles de distanciation et l'organisation de concerts où plusieurs milliers de personnes sont présentes".

Véritable poumon économique, la foire devait-elle malgré tout se tenir dans un contexte de progression de l'épidémie sur le territoire national ? "C'était le symbole de la relance", déplore Bruno Forget. "La foire aurait démontré par la preuve qu'on devait et qu'on pouvait vivre avec le virus parce qu'on prenait les dispositions nécessaires."

3.000 emplois touchés

Avec une édition 2020 annulée, les conséquences devraient donc être "dramatiques", selon Bruno Forget. "L'impact va représenter des dizaines et des dizaines de millions d'euros", estime auprès de l'AFP Ludovic Vachet, co-président de l'Union commerciale, industrielle et artisanale, organisatrice de l'événement. "La foire, c'est quand même plus de 3.000 emplois."