Acte 45 des gilets jaunes : suivez en direct la mobilisation de samedi

Les "gilets jaunes" sont de retour à Paris à l'occasion de l'"acte 45" du mouvement. Et les autorités redoutent un samedi à hauts risques dans la capitale, alors que doivent avoir lieu les Journées du Patrimoine ou encore la Marche pour le Climat. Le Ministère de l'Intérieur et la Préfecture de Police craignent un retour des violences dans une ville épargnée par les débordements depuis le 16 mars et le saccage de magasins sur les Champs-Elysées.

>>Europe 1 vous propose de suivre l'évolution de la situation tout au long de la journée grâce à nos journalistes sur place.

Un dispositif sécuritaire conséquent

Samedi, Paris sera le théâtre de plusieurs rassemblements. A commencer par les Journées du Patrimoine, qui drainent des dizaines de milliers de personnes dans des lieux de pouvoirs. Mais aussi une Marche pour le Climat, et une manifestation contre la réforme des retraites à l'appel de FO. C'est pourquoi le retour annoncé des "gilets jaunes" inquiète les autorités. D'autant qu'une source sécuritaire fait valoir les risques de "convergences entre 'gilets jaunes' et Black Blocs qui veulent tout casser" et d'infiltration de la Marche pour le Climat, avec également à la clef des actions de désobéissance civile".

Les incidents survenus à Nantes samedi dernier à l'occasion de l'"acte 44", invitent à la plus grande vigilance, selon cette source. Le dispositif de sécurité sera donc similaire à celui du 1er mai avec 7.500 forces de l'ordre mobilisées.

Un arrêté d'interdiction de manifester

Le préfet de police de Paris, comme à son habitude, a pris un arrêté d'interdiction de manifester. Mis en oeuvre dès vendredi 17 heures, il concerne de larges secteurs de la capitales dont des zones inédites : Champs-Elysées et avenue de la Grande Armée ; Assemblée Nationale ; Hôtel Matignon ; Trocadero et Tour Eiffel ; Sénat ; Cathédrale Notre-Dame de Paris ; Bois de Vincennes et Bois de Boulogne.

Des appels sur les réseaux sociaux

Si, depuis le printemps, les cortèges se sont dépeuplés, les appels sur les réseaux sociaux à rallier la Marche pour le Climat et à "marcher contre le système à Paris" attirent un nombre de personnes largement supérieur à ce qui a été observé les dernières semaines. Figure du mouvement blessé à l’œil en janvier, Jérôme Rodrigues estime que "ce sera une manifestation révélatrice car beaucoup de gens vont monter à Paris".

Plusieurs institutions et musées ont d'ores et déjà renoncé à ouvrir samedi à l'occasion des Journées Européennes du patrimoine, et parfois même dimanche, selon le ministère de la Culture.