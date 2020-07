150 jours de RTT offerts à l'épouse d'un malade du coronavirus

Un "élan de solidarité formidable": une conseillère bancaire haut-rhinoise dont le conjoint aide-soignant est gravement atteint par le Covid-19 a bénéficié d'un don de 150 jours de RTT de la part de ses collègues afin de veiller sur lui et sur leurs filles.

"Je n'étais même pas au courant de cette opération"

Aide-soignant à l'hôpital de Mulhouse, en première ligne face à l'épidémie de coronavirus, le conjoint d'Agathe Pfrimmer est malade depuis la fin du mois de mars, a-t-elle raconté à l'AFP. Placé dans le coma pendant un mois, cet homme de 34 ans a pu rentrer chez lui début juin mais reste sous assistance respiratoire 24 heures sur 24 et sous cortisone. Atteinte par le Covid-19 en même temps que lui, Agathe Pfrimmer est d'abord en arrêt maladie puis pose des congés pour s'occuper de lui et de leurs filles de 2 et 6 ans.

"Je n'étais même pas au courant de cette opération de don de congés lancée par mon ancienne directrice d'agence et mon nouveau directeur", s'émeut cette conseillère clientèle de l'agence Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) de Thann. Son ancienne directrice, dont les enfants sont déjà grands, pense d'abord à lui donner une semaine de ses congés et contacte le directeur de département, qui se met lui-même en relations avec la direction des ressources humaines.

"Accompagner au mieux mon conjoint"

En une semaine, 70 jours de RTT sont "collectés" auprès de salariés de la banque dans le Haut-Rhin, puis la cagnotte est étendue à l'ensemble du Grand Est et monte à 150 jours. "C'était un vrai soulagement de ne pas avoir à me demander comment j'allais faire pour essayer de donner une vie normale à mes filles et accompagner au mieux mon conjoint", confie Agathe Pfrimmer, qui évoque un "élan de solidarité formidable, qui donne du courage". Aujourd'hui, elle espère ne pas avoir besoin d'utiliser tous ces jours et pouvoir les reverser dans une réserve pour un autre collègue dans le besoin.

La loi du 9 mai 2014 dite "loi Mathys" du nom d'un petit garçon atteint d'un cancer, permet le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade. Au sein de BPALC, "nous avons souhaité aller plus loin en élargissant à la situation d'un conjoint", via un accord avec les partenaires sociaux, explique le directeur des ressources humaines de la banque, David Marchal. Agathe Pfrimmer est la quatrième à bénéficier de ces dons, anonymes, qui suscitent selon David Marchal un "véritable engouement des collaborateurs qui veulent aider".

En 2018, la loi Mathys a été élargie aux proches aidants de personnes âgées ou handicapées, en perte d'autonomie.