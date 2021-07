Vaccination des soignants : "On ne devrait pas l'imposer, il faut que ça vienne d'eux"

Faut-il vacciner obligatoirement les soignants contre le coronavirus ? Le sujet est sur la table du gouvernement : Jean Castex doit multiplier les consultations avec les chefs de file du Parlement et les élus locaux. Mais la question fait débat pour les professionnels du secteur, comme ceux rencontrés par Europe 1 dans le centre de vaccination de Quiberon, en Bretagne.

"On ne devrait pas imposer une loi pour les soignants, il faut que ça vienne d'eux", lance Sandrine. Cette aide-soignante en Ehpad vient de recevoir sa seconde injection de vaccin contre le Covid-19. Pour elle, la vaccination doit rester un droit et non un devoir : il appartient à chacun de prendre ses responsabilités. Elle nuance toute de même : "Mais bon, je peux comprendre que les gens ont peur".

"Favoriser la vaccination, mais sans contraindre"

De son côté, Emilie, infirmière libérale et bénévole au centre de vaccination de Quiberon, penche pour une obligation qui ne dit pas son nom. "Il faut essayer de favoriser la vaccination, mais sans contraindre les gens non plus", avance-t-elle. Elle propose pour cela de faire payer les tests PCR.

"C'est très sympa de tout prendre en charge, mais je pense que ce n’est pas nécessaire quand on a la possibilité d'être vacciné. Celui qui ne veut pas faire le vaccin, il payera aussi son test PCR. Il finira par être motivé", poursuit cette infirmière.

La situation sanitaire se dégrade en France

Et justement, d'autres leviers sont envisagés par le gouvernement. Car la situation se dégrade à nouveau en France. La barre des 2.500 cas par jour a été franchie sous la pression du variant Delta, plus contagieux. Le taux d'incidence et le taux de reproduction du virus sont actuellement en train de remonter

Dans ce contexte, ceux qui attendent pour se faire vacciner font une erreur, estime le professeur Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Il est l’un de ceux qui préconise la vaccination des soignants.