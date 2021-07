Vaccin obligatoire pour les soignants : "l'aveu d'un échec de communication" mais une "nécessité"

INTERVIEW

Le débat sur la vaccination obligatoire des soignants contre le Covid-19 s'est poursuivi tout le weekend et l'exécutif entend bien multiplier les consultations au cours des prochains jours, notamment autour de cette question. Invitée d'Europe Midi, la professeure et infectiologue à l'hôpital Cochin à Paris, Odile Launay, a également estimé que si le gouvernement ne parvenait pas à augmenter la couverture vaccinale de cette partie de la population, son obligation pourrait bel et bien devenir une nécessité.

"Il faut tout faire pour que la vaccination soit acceptée. Si on n'arrive pas à l'augmenter pour ces personnes en contact avec des gens fragiles, cela peut potentiellement devenir une nécessité de la rendre obligatoire, a-t-elle estimé. Elles doivent se faire vacciner pour se protéger elles, mais également pour limiter les risques de transmettre le virus. Car avec le Covid-19, on est contagieux avant même d'avoir des signes cliniques d'infection".

"L'obligation est toujours un aveu qu'on a échoué"

Dans une tribune au Journal du Dimanche, 96 médecins, dont des chefs de service devenus des figures médiatiques de la pandémie, ont demandé au gouvernement "de prendre dès à présent la décision d'obligation vaccinale" pour tout salarié d'un Ehpad ou d'un hôpital "s'exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de contamination" au Covid-19.

Mais pour Odile Launay, cette décision reviendrait surtout à reconnaître un échec dans la stratégie de vaccination du pays. "L'obligation est toujours un aveu qu'on a échoué dans la communication, ici vis-a-vis de l'importance de ce vaccin. Pour les soignants, mais aussi par rapport à la population générale, car tout le monde est concerné", a affirmé l'infectiologue.

La seule réponse à l'épidémie

Selon elle, le vaccin est la seule réponse à l'épidémie. "Aujourd'hui il a montré son efficacité et on sait qu'il ne pose pas de problèmes majeurs sur le plan des effets secondaires. Certes le vaccin ne protège pas à 100% mais lorsqu'on a été vacciné, le risque de transmission est diminué de façon très importante, a-t-elle poursuivi. Et c'est pour cette raison qu'il faut absolument communiquer autour de cette vaccination", a conclu Odile Launay.

Le Premier ministre Jean Castex doit recevoir les chefs de file du Parlement et des élus locaux pour aborder, entre autres, cette question. Le gouvernement travaille à un projet de loi, avait indiqué jeudi une source gouvernementale. Le sujet sera sans doute également abordé à l'Elysée, où Emmanuel Macron recevra à nouveau les leaders syndicaux et patronaux mardi pour un tour d'horizon des sujets d'actualité.