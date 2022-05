Trois conseils pour bien se (re)mettre à la course à pied en évitant les blessures

Avec le retour du beau temps, et des températures plus douces, une seule envie : celle d'être dehors. Et pas uniquement pour prendre le soleil, certains en profitent pour se (re)mettre à la course à pied. "Je vois beaucoup plus de monde qui court", assure la coach sportive Anouk Garnier, au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez dans Bienfait pour vous. "Tous les êtres humains sont faits pour courir" puisque "c'est notre moyen de survie", raconte-t-elle. Selon l'entraîneuse, "des adaptations physiologiques de notre corps pendant l'évolution se sont faites pour qu'on puisse courir plus longtemps et plus vite".

Les blessures sont-elles fréquentes ?

"Un coureur sur deux expérimente une douleur ou une blessure tous les ans", détaille Anouk Garnier, qui concède que "ça ne donne pas envie de courir". Mais d'après elle, il y a deux raisons pour lesquelles on se blesse, et "ce n'est pas le fait de courir". La première, "c'est parce qu'on veut faire trop, et trop vite", en multipliant les séances et en les variant trop rapidement, "alors que notre corps n'est pas prêt". En réalité, l'entraîneuse conseille de faire "une augmentation progressive du stress mécanique".

Comment les éviter ?

Pour commencer, courez cinq minutes par cinq minutes, en augmentant au fur et à mesure votre running. Vous pouvez également alterner et réaliser quatre minutes de course, puis une minute de marche. Pour habituer votre corps, réaliser cet exercice deux à trois fois. "Ça permet vraiment de laisser le temps au tendon de se réhabituer à ces impacts", assure la coach.

Deuxième raison de se faire mal : on n'a tout simplement plus le même style de vie qu'avant, puisqu'on est sédentaires et qu'"on a transformé nos capacités de mouvement". Autrement dit, "on perd notre amplitude complète de mouvement, on se sent plus restreint", ce qui fait qu'en "course à pied, ça va se ressentir tout de suite", affirme Anouk Garnier.

Peut-on prévenir les blessures ?

Pour limiter cet impact, la chroniqueuse de Bienfait pour vous conseille d'intégrer dans vos échauffements des exercices de mobilité, comme "lever les coudes et les genoux" avant d'aller courir. Ensuite, pendant la course, "vous pouvez rajouter des exercices de renforcement, soit à la fin, soit au milieu" visant principalement le dos via les abdos et les genoux, très facilement blessés lors de la course à pied.

Pour les genoux, l'entraîneuse préconise des exercices sur une seule jambe, comme les fentes, puisque lorsqu'on court "on est sur une jambe à la fois". Vous pouvez également réaliser un "squat sur une jambe", en vous asseyant lentement sur un banc lors de votre séance de running, par exemple.

Pour renforcer vos abdominaux et donc votre dos, vous pouvez faire du gainage dynamique pendant votre running.