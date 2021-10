Trois astuces à connaître avant de se lancer dans la course à pied

C'est certainement l'un des sports les plus vieux au monde, et assurément l'un des plus simples à pratiquer du point de vue matériel : la course à pied. Des vêtements adaptés à la température, une bonne paire de baskets, une grande dose de motivation et hop, vous voilà parti(e) pour une séance qui va permettre de brûler 600 calories par heure. Pour autant, pas question de se lancer à corps perdu sur les routes ou les sentiers à en perdre haleine. La course ça s'apprend, surtout quand on est débutant. Invité de "Bienfait pour vous", le coach Jean-Marc Delorme livre ses conseils pour démarrer cette discipline du bon pied.

Pas de musique

Au-delà de se munir d'une bonne paire de basket (avec une semelle suffisamment épaisse) Jean-Marc Delorme préconise de "ne pas prendre les trucs tous pourris au fond du placard. Mettez-vous en valeur, vous avez le droit de faire votre beau."

Maintenant que vous êtes habillé, vous apercevez vous écouteurs sur la table d'entrée. Faut-il les prendre pour vous accompagner d'un peu de musique ? Pas forcément, selon Jean-Marc Delorme, qui affirme que le rythme de votre musique peut fausser celui de votre foulée et "vous épuiser". D'ailleurs, la musique "est désormais interdite lors des compétitions sur route, puisqu'elle est considérée comme du dopage".

Courir le pied à plat

Ça y est, vous êtes lancé dans vos premières foulées. Mais là encore l'erreur n'est pas loin. "85% des gens courent en engageant le talon en premier. Or il faut essayer de courir le plus possible avec le pied à plat pour limiter les chocs sur le talon et avoir des répercussions sur les genoux et le bas du dos." Sans oublier qu'il faut aussi penser à se servir de ses bras. "On engage le bras opposé à la jambe", précise le coach, "ça va aider".

Éviter les tapis de course

Mais d'ici là, il faut "commencer progressivement" et s'astreindre à un rythme de deux-trois sorties par semaines pendant deux-trois mois avant que cela devienne "addictif". Il est même possible au départ de faire deux tiers de marche et puis un tiers de course à pied pendant sa séance, qui se fait de préférence en extérieur. Avec un tapis, "il y a une espèce d'effet vers l'arrière et ça entraine une petite torsion au niveau du bassin qui peut poser problème", met en garde le professionnel. Et puis, "on ne va pas fondre avec un peu de pluie".