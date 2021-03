Traitement contre le Covid-19 : l'interféron, une molécule prometteuse à l'étude

Une molécule qui pourrait être très prometteuse pour vaincre le Covid. Si le gouvernement mise sur la vaccination pour ralentir l'épidémie, les autorités sanitaires ne désespèrent pas de trouver un traitement contre le Sars-Cov-2 afin de limiter ces formes graves. L'interféron fait actuellement l'objet d'essais cliniques, évoqués par le ministre de la Santé Olivier Véran en février dernier. Ce médicament est déjà utilisé depuis longtemps contre l'hépatite C ou la sclérose en plaques.

L'interféron est une protéine naturellement produite par notre organisme et plus précisément par les cellules de notre système immunitaire. Or, les chercheurs ont remarqué que la quantité d'interféron dans l'organisme des malades du Covid chutait brutalement. Une chute encore plus notable chez les patients atteints de comorbidité, c'est-à-dire ceux qui risquent de faire une forme grave de la maladie. Cette observation a été à la base d'une idée : compenser cette baisse d'interféron par un médicament.

Un essai sur 700 patients

"L'objectif c'est d'évaluer si une substitution apportée par de l'interféron de manière exogène, apportée très tôt dans la maladie, peut permettre à l'organisme de contrôler l'infection et d'empêcher que, chez les personnes à risque, la maladie évolue vers la phase inflammatoire, qui fait toute la gravité du tableau", précise Denis Malvy, infectiologue au CHU de Bordeaux et membre du conseil scientifique, qui coordonne cet essai clinique Coverage.

Si les résultats se confirment, ce traitement pourrait faire chuter le nombre d'hospitalisations. Dès le début des symptômes du Covid, les 700 patients inclus dans cet essai devront prendre un aérosol pendant dix minutes chaque jour, et ce, pendant une semaine. Pas besoin, donc, de rester à l'hôpital. Un traitement d'autant plus intéressant qu'il n'est pas très onéreux : entre 150 et 250 euros par patient.