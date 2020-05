Sébastien Bazin, patron d'Accor : "On a un protocole en termes d’hygiène, vous allez être très bien"

INTERVIEW

Alors que le déconfinement se poursuit, de nombreuses d’inconnues demeurent, notamment sur le calendrier de réouverture des hôtels et des restaurants. D'ici là, le groupe Accor se prépare déjà à recevoir de nouveaux visiteurs dans ses établissements, dans le plus strict respect des mesures de protection contre le coronavirus. "On a un protocole en termes d’hygiène qui s’appelle 'All safe', on a signé ça avec Veritas", assure au micro de Sonia Mabrouk, dans la matinale d'Europe 1, Sébastien Bazin, le PDG d'Accor. "Vous allez être très bien".

Le groupe a notamment mis en place un partenariat avec l’assureur Axa pour gérer les demandes d’assistance médicale.

Des hôtels à la disposition des convalescents du Covid

Et alors qu'Accor avait annoncé pendant la crise la mise à disposition de certains hôtels, pour contribuer à isoler les patients convalescents du coronavirus, Sébastien Bazin précise que les établissements concernés seront bien évidement fermés aux autres visiteurs. "Si un hôtel reçoit des gens contaminés, l’intégralité de l’hôtel est à destination de ces gens-là. Il n’y a pas de mixité entre les touristes et les autres", précise-t-il.

À ce stade, trois hôtels ont été mis à disposition des hôpitaux de Paris en Île-de-France. "On a de plus en plus de demandes en région, de la part des mairies, des préfets et des ARS. Il est possible que ce dispositif se déploie plus rapidement. On sera là pour aider à ce deconfinement, protéger et isoler ceux qui en ont besoin", promet Sébastien Bazin.