Que sait-on des «tiques géantes» et faut-il s'inquiéter ?

L’été sonne le retour des tiques. Santé publique France alerte sur la présence d’une nouvelle espèce, l'Hyalomma marginatum, repérée dans 11 départements du sud-est de la France : les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, l'Ardèche, la Drôme, les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Corse, la Corse-du-Sud. Et ce n’est pas une bonne nouvelle, car en plus de transmettre la maladie de Lyme, cet acarien peut être porteur du virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC).

Reconnaissable grâce à ses pattes rayées

L'Hyalomma marginatum est surnommée vulgairement "la tique géante". Un surnom bien exagéré mais qui est dû à sa taille relativement plus grande que ses congénères. Elle mesure environ huit millimètres contre trois millimètres en moyenne pour les autres espèces.

Reconnaissable grâce à ses pattes rayées, elle a été repérée sur le territoire français pour la première fois en 2015. Depuis, elle s’est installée dans 11 départements du sud-est de la France notamment à cause du réchauffement climatique, explique le professeur Gérard Duvallet, entomologiste médical et parasitologue. "C'est une tique qui provient du Sahel, elle a pu être importée éventuellement par des oiseaux migrateurs et elle s'est implantée en premier, à ma connaissance, à Montpellier. À partir de là, elle s'est répandue un petit peu partout", précise-t-il.

Jusqu’à maintenant, la "tique géante" était présente dans certaines régions d’Afrique du Nord ou de Turquie, ainsi qu’en Espagne, en Italie, et dans les Balkans. D’après les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM), elle a été identifiée en août 2023 dans une dizaine de départements supplémentaires, principalement dans la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur, mais aussi dans les Landes, en Charente, en Indre-et-Loire et dans le Loiret.

Les symptômes qui doivent vous alerter : fièvre, les frissons, les troubles digestifs...

Cette tique se fixe sur certains animaux comme les chevaux et les bovins et peut s'accrocher accidentellement sur l'homme. "Lorsque l'on se fait mordre par une tique, on a 48 heures pour l'enlever avec un tire-tique, que l'on peut trouver en pharmacie, pour éviter les transmissions de pathogènes, virus ou bactéries", indique Gérard Duvallet. Pour éviter d'être mordu, le professeur recommande de porter des vêtements couvrant les jambes et les bras de couleur claire ainsi que des chaussures fermées.

Si la tique est porteuse du virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, les signes qui doivent vous alerter sont la fièvre, les frissons, les troubles digestifs, et dans de rares cas, des formes graves avec des saignements incontrôlés. Dans 5 à 30% des cas, la morsure peut être mortelle mais l'entomologiste Gérard Duvallet se montre rassurant, "on n'est pas infecté à chaque morsure de tique". À ce jour, aucun cas humain n’a été diagnostiqué en France mais une dizaine de cas ont déjà été recensés chez nos voisins espagnols.