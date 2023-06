La fièvre hémorragique de Crimée-Congo, transmise par la tique, peut-elle arriver en France ?

C'est l'une des menaces des beaux jours, attention aux tiques ! Notamment pour les habitants du Sud de la France, où leur piqûre peut être redoutable. L'Agence de sécurité sanitaire alerte contre une possible émergence de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, une maladie déjà présente en Afrique et en Asie et qui pourrait se développer en France. C'est une maladie semblable à la grippe, mais dont le taux de létalité varie entre 10 % et 40 %.

"Elle peut se manifester par des symptômes grippaux avec des troubles digestifs. Elle peut, dans certains cas s'aggraver et se traduire par des symptômes hémorragiques qui peuvent être mortels", détaille Elsa Quillery, coordinatrice en expertise scientifique à l'Anses.

Présente depuis 2015 sur le littoral

Cette maladie est transmise par une variété spécifique de tiques : la tique Hyalomma. Et cette dernière est présente depuis 2015 dans le Sud de la France, sur le littoral méditerranéen. "C'est une tique qui aime le climat sec et chaud et la chaleur des changements climatiques. Elle va pouvoir s'étendre et coloniser une nouvelle zone qui lui est favorable", ajoute la coordinatrice.

L'Anses recommande donc d'être bien vigilant sur les piqûres de tiques. "Il faut vraiment surveiller tout ce qui peut être fièvre et rougeur autour de la piqûre lors des promenades. Donc porter des chaussures fermées, des vêtements couvrants. Ce sont des tiques qu'on retrouve plus dans le maquis, dans la garrigue et pas forcément en forêt", précise Elsa Quillery. L'Agence demande également la mise en place d'un dispositif de surveillance de cette tique.