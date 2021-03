Pourquoi manger des pommes permet de rester en bonne santé ?

La pomme a des vertus presque magiques. En manger régulièrement permettrait de prendre soin de son système digestif, développer ses neurones et tout ça en gardant la ligne ! Le docteur Jimmy Mohamed vous explique, mercredi, toutes les propriétés de cet aliment du quotidien dans sa chronique Notre Santé dans la matinale d'Europe 1.

Un concentré de bon sucre et de vitamines

C'est un slogan que nous connaissons par cœur : pour rester en bonne santé, il faut "manger cinq fruits et légumes par jour". Et notamment des pommes. Ce fruit, très peu calorique, contient du bon sucre, bien différent de celui que l'on peut trouver dans des gâteaux industriels. Elle a également un index glycémique bas : lorsque l'on mange une pomme, le taux de sucre monte, mais pas brutalement.

La pomme contient également de la vitamine C et des fibres. Ces dernières se trouvent dans la pectine, sur la peau de la pomme. La pectine permet de nourrir les bactéries du tube digestif, appelées aussi le microbiote, en reconstituant une forme de gel au niveau de l'intestin. Il faut donc manger des pommes bio, de préférence.

Les pommes peuvent booster notre cerveau

Plus étonnant encore : manger des pommes permet de faire pousser les neurones. Les chercheurs ont longtemps pensé qu'il était uniquement possible de créer des connexions entre les neurones. Mais, dans certaines zones du cerveau, notamment dans l'hippocampe, il est possible de créer de nouvelles cellules. Et dans les pommes, il existe des nutriments qui stimulent la multiplication des cellules. Ce qui est absolument incroyable.

Manger des pommes pour garder la ligne

Au quotidien, nous avons tendance à manger nos repas plutôt très vite. On gobe, on avale, on mâche très peu, car on est pressé ou stressé. Problème : il faut 15 à 20 minutes avant de déclencher le phénomène de satiété. Alors, terminer son repas par une pomme permet de mâcher, de mastiquer. Cela va prendre du temps et déclencher le processus de satiété.

Mais attention, cela ne marche pas avec le jus, il faut manger de véritables pommes.