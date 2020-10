"On risque d'avoir à choisir entre certains patients" dans les hôpitaux, alerte Martin Hirsch

INTERVIEW

L'épidémie de Covid-19 continue de circuler en France. Le dernier bilan révélé par Santé Publique France fait état de 32.521 morts, soit 77 décès supplémentaires en 24 heures, et 18.129 nouveaux cas depuis le dernier pointage. En Ile-de-France, le plan blanc renforcé a été réactivé, qui permet notamment la déprogrammation d'opérations chirurgicales et la mobilisation de ressources humaines. "On se met dans une situation où on risque d'avoir à choisir entre certaines pathologies et certains patients", alerte Martin Hirsch, directeur de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, sur Europe 1.

"Le Covid est très grave, d'autres pathologies sont très graves", rappelle le directeur de l'AP/HP. "Il y a une partie importante des enjeux qui se jouent, avec vous, nous, dans la population générale. N'attendez pas forcément qu'on vous y oblige pour vous discipliner, pour restreindre les contacts sociaux, pour comprendre qu'il faut voir le moins de gens possibles y compris chez soi."

