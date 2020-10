EN DIRECT - Coronavirus : Grenoble, Lille, Lyon et Saint-Etienne en alerte maximale

EN DIRECT

Alors que le coronavirus continue de circuler en France, 18.129 nouveaux cas en 24 heures, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé lors de son point presse hebdomadaire une série de nouvelles mesures. Lille, Lyon, Grenoble et Saint-Etienne vont passer en zone d'alerte maximale samedi en raison de la dégradation des indicateurs de suivi de l'épidémie. Des mesures sanitaires renforcées pourront être décidées "d'ici à lundi" pour Toulouse et Montpellier. Plus de 36,2 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans le monde. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir 32.521 morts en France, plus de 18.000 cas positifs en 24 heures

Lille, Lyon, Grenoble et Saint-Etienne en zone d'alerte maximale dès samedi

Trump repart en campagne samedi

Plus de 36,2 millions de cas dans le monde

18.000 cas positifs en 24 heures

Les indicateurs de l'épidémie de Covid-19 se sont une nouvelle fois dégradés en 24 heures, selon les données jeudi de Santé publique France. Le dernier bilan du coronavirus en France fait état de 32.521 morts, soit 77 décès supplémentaires en 24 heures, et 18.129 nouveaux cas depuis le dernier pointage. Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation a légèrement grimpé jeudi, selon l'agence sanitaire. Au total 1.418 personnes sont en réanimation, douze de plus que la veille, soit un nouveau record depuis mai.

Le taux de positivité des tests (proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées) continue sa progression, à 9,8%, contre environ 4,5% il y a un mois.

Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Lille en alerte maximale

Lille, Lyon, Grenoble et Saint-Etienne vont passer en zone d'alerte maximale samedi en raison de la dégradation des indicateurs de suivi de l'épidémie, a annoncé jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran. Pour Lille, le ministre de la Santé a évoqué le taux d'incidence très élevé ainsi que le taux d’occupation des lits de réanimation des malades du Covid qui a atteint les 30%. "Grenoble présente les mêmes caractéristiques avec un taux d'occupation des lits qui a dépassé les 30%", a souligné Olivier Véran.

Il en va de même pour Lyon dont l'incidence "a dépassé les cotes d’alerte" (seuil de 250 nouveaux cas pour 100.000 habitants) et qui a un taux d'occupation des lits de réanimation par des malades du covid "supérieur à 30%". Une décision synonyme de fermeture des bars pendant quinze jours a minima, qui suscite l'agacement des professionnels du secteur.

Ce classement en alerte maximale, déjà valable pour Aix-Marseille, Paris et la Guadeloupe, et qui implique des mesures sanitaires renforcées, pourrait également être décidé "d'ici à lundi" pour Toulouse et Montpellier, a ajouté le ministre lors de sa conférence de presse hebdomadaire. Toulouse n'a pas encore atteinte la limite fixée pour l’incidence mais son taux en réanimation augmente et "pourrait bientôt dépasser les 30%". Il en va de même pour Montpellier.

Bonne nouvelle tout de même, le ministre de la Santé a également fait part d'une amélioration de la situation sanitaire dans certains territoires. C'est notamment le cas à Bordeaux, Nice, Rennes ou Aix-Marseille. Néanmoins, ces villes ne bénéficient pas d'une bascule dans une zone d’alerte inférieure, par manque de recul, a-t-il justifié. Par ailleurs, les départements de la Nièvre et du Morbihan repassent en zone verte, celle où la circulation du coronavirus est la plus basse.

"Plan blanc" en Ile-de-France

Les hôpitaux et cliniques d'Ile-de-France doivent se préparer à "une marée très forte" de nouveaux malades du Covid-19, a déclaré jeudi à l'AFP le directeur de l'agence régionale de santé (ARS), Aurélien Rousseau. Le "plan blanc renforcé" a été activé, permettant aux établissements de santé de déprogrammer des activités chirurgicales.

Autre outil déclenché : le dispositif de régulation régionale des lits de réanimation", déjà mis en place pendant la première vague épidémique du printemps. Idem en soins de suite et de réadaptation (SSR), où il faut "faire de la place" pour les futurs convalescents. L'ARS a également "réactivé ses outils de renfort en ressources humaines", même si la situation sanitaire dégradée des autres régions rend la tâche plus difficile. Mercredi, 2.439 "patients Covid+" étaient hospitalisés en Île-de-France, dont 455 en "soins critiques", soit plus de 40% des lits de réanimation de la région.

Inquiétudes et mesures renforcées en Europe

L'inquiétude est vive en Europe où la propagation du coronavirus repart de plus belle, l'Allemagne redoutant même qu'elle ne devienne "incontrôlée" tandis qu'à Madrid, une des capitales les plus touchées du continent, le gouvernement espagnol envisage d'instaurer l'état d'urgence vendredi. Sept millions de cas ont été signalés sur le Vieux continent, au total.

Les autorités allemandes s'alarment d'un bond "préoccupant" des infections de Covid-19 et mettent en garde contre une "propagation incontrôlée" du virus dans le pays, jusqu'ici moins touché que ses voisins. Pour la première fois depuis avril, l'Allemagne a dépassé les 4.000 cas quotidiens. A Berlin, la plupart des magasins ainsi que tous les restaurants et bars devront fermer de 23 heures à 6 heures à partir de samedi et au moins jusqu'au 31 octobre.

En Belgique, les cafés et bars ont fermé jeudi matin dans l'ensemble de la région de Bruxelles. Dans tout le pays, ils devront fermer au plus tard à 23h à partir de vendredi soir. En Pologne, le gouvernement a annoncé qu'il rendait le port du masque de protection obligatoire dans tout l'espace public. En Italie, où une mesure similaire sur le masque a été prise la veille et où l'état d'urgence a été prolongé jusqu'au 31 janvier, les récalcitrants s'exposent à une amende qui pourra atteindre les 1.000 euros. En Autriche voisine, le gouvernement n'a pas totalement exclu une deuxième confinement après un nombre record, comme, plus au sud, en Croatie, de nouveaux cas de contamination 24 heures.

Quant à l'Espagne, où les habitants de la capitale et de ses environs ne peuvent plus depuis vendredi soir sortir de leur ville que pour des raisons de première nécessité, elle a connu un véritable coup de tonnerre, le Tribunal supérieur de justice de Madrid ayant rejeté jeudi ce bouclage partiel car il ne respecte pas les "droits" et les "libertés fondamentales". Le gouvernement espagnol, qui se réunit vendredi en conseil des ministres extraordinaire, n'a pas exclu de décréter l'état d'urgence dans la capitale.

Trump repart en campagne

Le président américain Donald Trump, hospitalisé quelques jours après avoir été infecté par le coronavirus, devrait pouvoir reprendre ses activités publiques à partir de samedi, a déclaré le médecin de la Maison Blanche. Le président "a globalement extrêmement bien réagi au traitement", et "depuis qu'il est rentré chez lui, ses examens médicaux sont restés stables et n'affichent aucune indication selon laquelle la maladie progresserait", a-t-il dit.

Le président américain entend désormais autoriser en urgence le traitement expérimental qui l'a "guéri". Il a par ailleurs exigé deux débats face-à-face avec son rival Joe Biden, les 22 et 29 octobre, a indiqué jeudi son directeur de campagne, une proposition immédiatement rejetée par l'équipe du candidat démocrate.

En parallèle, l'administration Trump a continué jeudi de négocier un plan de relance économique avec les démocrates, mais la confusion régnait sur les intentions de la Maison Blanche, entre une aide ciblée pour les compagnies aériennes notamment, et un plan plus vaste. "Je pense que nous avons de très fortes chances de faire quelque chose", a assuré jeudi matin le milliardaire Républicain, changeant radicalement de ton après avoir brutalement annoncé, deux jours plus tôt, la fin des négociations, repoussées à après l'élection du 3 novembre.

Plus de 36,2 millions de cas

La pandémie a fait au moins 1.057.084 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi jeudi par l'AFP. Plus de 36,2 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 212.632 décès. Suivent le Brésil (148.957 morts), l'Inde (105.526 morts), le Mexique (83.096 morts), et le Royaume-Uni (42.515 morts).