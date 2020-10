"C'est le même virus, qui frappe de la même manière, les mêmes malades", martèle Martin Hirsch

INTERVIEW

Alors que la situation épidémique se dégrade en France et que certaines zones réhaussent leur niveau d'alerte face au coronavirus, le directeur général des Hôpitaux de Paris (AP-HP) Martin Hirsch met en garde contre tout relâchement de la vigilance de la population. Invité d'Europe 1, vendredi, il a affirmé que, contrairement à certaines rumeurs, le virus n'avait pas muté et n'était sûrement pas plus clément qu'au printemps. "C’est le même virus, qui frappe de la même manière, le même type de malade et qui se transmet exactement de la même façon", alerte-t-il.

Le directeur général de l'AP-HP a longuement détaillé la situation au sein de ses services. Interrogé sur le profil des patients admis en réanimation, il en a profité pour dénoncer les "fausses croyances" selon lesquelles l'épidémie aurait fondamentalement changé de nature. "Tout cela est faux", tonne-t-il. "Je fais partie de ceux qui, depuis la fin du mois d’août, essayent de démonter les messages qui disent que les choses auraient changé et qu’on pourrait voir le virus circuler impunément dans la population."

"La raison l'emporte toujours"

"Je crois que la raison l’emporte toujours à un moment donné. Plus elle l’emporte tôt, plus c’est facile pour tout le monde." Mardi, le controversé professeur Didier Raoult avait évoqué les "mutations" de la maladie sur le plateau de la chaîne CNews. Son discours avait été très critiqué par certains médecins.

Martin Hirsch assure que les personnels des hôpitaux et lui-même sont conscients de la discipline nécessaire pour respecter scrupuleusement les gestes barrières au quotidien. Il en appelle cependant à la responsabilité individuelle des citoyens pour s'organiser dans la sphère privée. "L’idée n’est pas de méconnaitre les implications psychologiques, sociales et économiques mais de dire et de savoir que, si les tendances ne bougent pas, il n’y aura pas d’autre moyens que d’avoir des mesures extrêmement restrictives", explique-t-il.