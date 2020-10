Coronavirus : le plan blanc réactivé en Île-de-France

À l'aube d'une seconde vague de l'épidémie de coronavirus, le plan blanc va être nouveau déclenché en Île-de-France, a annoncé Aurélien Rousseau, directeur de l’Agence régionale de santé d'Île-de-France. Sur Twitter, il explique que cette décision est due à la pression qui commence à se faire à nouveau ressentir en réanimation et dans les hôpitaux.

1/2 Au vu de la pression sur les lits de réanimation et d’hospitalisation conventionnelle, j’ai demandé aux directeurs des établissements de santé de la région de déclencher leur plan blanc pour mobiliser toutes leurs ressources et anticiper les jours à venir. — Aurélien Rousseau (@aur_rousseau) October 8, 2020

Un dispositif exceptionnel

"Au vu de la pression sur les lits de réanimation et d’hospitalisation conventionnelle, j’ai demandé aux directeurs des établissements de santé de la région de déclencher leur plan blanc pour mobiliser toutes leurs ressources et anticiper les jours à venir", dit-il.

"Le système de santé a une mission : prendre en charge tous les malades. Mais on ne peut pas se contenter de dire cela, car une exigence s’impose aussi à chacun de nous : respecter les gestes qui limiteront l’impact de l’épidémie sur l’hôpital et protégeront les soignants", continue Aurélien Rousseau. Le "plan blanc", un dispositif exceptionnel qui avait déjà été déclenché lors de la première vague de l'épidémie au printemps, permet d'ouvrir des lits, de rappeler du personnel administratif et soignant, ainsi que de déprogrammer les opérations planifiées.