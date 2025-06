Météo France annonce 16 départements en vigilance orange canicule

Selon le bulletin publié par météo-France ce jeudi, la France sera en vigilance orange "canicule" à partir de vendredi midi dans 16 départements. Cet état caniculaire concernera majoritairement l'ouest de la France qui subit déjà une vague de forte chaleur.

Météo-France a décrété la vigilance orange "canicule" à partir de vendredi midi dans 16 départements, majoritairement dans l'ouest de la France qui subit déjà une vague de fortes chaleurs encore appelées à augmenter, selon le bulletin publié jeudi à 16h00.

L'organisme prévoit une "vague de chaleur précoce de la Bretagne aux Charentes en passant par le Centre-Val-de-Loire ce vendredi" et une "canicule précoce sur Rhône et Isère dès vendredi". Dans les départements de l'ouest, "la journée la plus chaude est prévue ce samedi 20 juin", met en garde Météo-France.

Le phénomène, lié selon l'organisme de prévisions météorologiques à des "conditions anticycloniques sur la France", concerne la Manche, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Sarthe, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente-Maritime, la Charente, la Haute-Vienne, le Rhône et l'Isère.

"Blocage en oméga"

Vendredi matin, "les températures minimales sont déjà chaudes, de l'ordre de 17 à 20°C sur les départements de la Manche, du Rhône et de l'Isère, de 19 à 21°C sur les autres départements en vigilance orange", souligne Météo-France. "En journée, les températures maximales atteignent généralement 33 à 36°C voire 37 à 38°C par endroit. Dans la nuit de vendredi à samedi, les minimales sont à nouveau élevées, de 19 à 22°C", ajoute le prévisionniste.

Météo-France avait déjà placé jeudi un grand nombre de départements de l'Ouest et d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune canicule. Ces niveaux de vigilance sont établis non seulement en fonction des températures mais aussi des particularités de chaque département (les populations sont par exemple plus habituées aux fortes chaleurs dans le Sud) et de critères sanitaires.

Cette chaleur est causée par le blocage d'un anticyclone sur la France, situation parfois qualifiée de "blocage en oméga" car la forme des masses d'air sur la carte évoque la lettre grecque en forme de fer à cheval. Une dépression d'altitude sur l'Atlantique va faire remonter des masses d'air chaud présentes sur la péninsule ibérique. La situation concerne aussi d'autres pays de l'ouest de l'Europe.

Deux vagues de chaleur notables

En France, "ces niveaux de chaleur sont remarquables pour un mois de juin, sans pour autant être inédits", a rappelé Matthieu Sorel, climatologue chez Météo-France.

Le pays a déjà connu deux vagues de chaleur notables en juin ces dernières années, l'une en 2019 et une autre, plus précoce, en juin 2022.

Le réchauffement climatique rend les vagues de chaleur plus précoces et tardives, plus fréquentes, plus longues et plus intenses.