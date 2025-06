Canicule : EDF prévient de possibles baisses de production dans le parc nucléaire à partir de mercredi

Face aux fortes chaleurs attendues cette semaine et à la hausse de la température du Rhône, EDF prévoit de réduire la production de sa centrale nucléaire du Bugey (Ain) dès mercredi. Une mesure qui s’inscrit dans un contexte de canicules de plus en plus précoces et fréquentes en France.

Le groupe électricien français EDF envisage d'abaisser la production dans son parc nucléaire à compter de mercredi, notamment sur le site de sa centrale du Bugey (Ain), en raison des fortes chaleurs des prochains jours et de l'échauffement des eaux du Rhône.

"En raison des prévisions de températures élevées du Rhône, des restrictions de production sont susceptibles d'affecter le parc de production nucléaire d'EDF à partir du mercredi 25 juin, et plus particulièrement le site de Bugey", a indiqué EDF dans un message d'information en précisant que ces prévisions seront affinées à "J-1".

Des pertes de production nucléaire pour des causes environnementales

Les températures continuent de grimper en France, touchée par une vague de chaleur précoce, qui a poussé l'organisme Météo-France à décréter la vigilance orange "canicule" à partir de vendredi midi dans 16 départements, majoritairement dans l'ouest de la France.

L'activité des centrales, qui pompent l'eau des rivières adjacentes (ou en mer, le cas échéant) pour leur refroidissement avant de la rejeter plus chaude dans le milieu, est encadrée par des seuils d'échauffement et de débit de ces cours d'eau à ne pas dépasser. Ces seuils sont propres à chaque centrale et visent à protéger la faune et la flore.

Depuis plusieurs années, dans un contexte de réchauffement climatique, les sécheresses et canicules conduisent EDF, parfois dès juin, à ajuster sa production pour respecter ces limites de rejets thermiques.

Selon le groupe, depuis 2000, les pertes de production nucléaire pour des causes environnementales (température élevée et faible débit des fleuves) ont représenté en moyenne 0,3% de la production annuelle du parc nucléaire.

Des vagues de chaleur plus précoces et tardives

Le pays a déjà connu deux vagues de chaleur notables en juin ces dernières années, l'une en 2019 et une autre, plus précoce, en juin 2022.

Le réchauffement climatique rend les vagues de chaleur plus précoces et tardives, plus fréquentes, plus longues et plus intenses.