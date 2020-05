Maladie de Kawasaki : le lien avec le coronavirus "doit être prouvé"

INTERVIEW

Très rare, la maladie de Kawasaki se répand pourtant depuis quelques semaines. Alors que l'OMS dit étudier un lien possible entre le coronavirus et cette pathologie, la France a déploré ce vendredi son premier décès d'un enfant atteint d'une forme proche de Kawasaki. Mais cette maladie inflammatoire a-t-elle vraiment un lien avec le virus responsable de plus de 300.000 morts à travers le monde ? Dans le "Grand journal du soir" d'Europe 1 ce vendredi, le docteur Jimmy Mohamed, estime que ce lien "doit être prouvé".

"Tous les patients ont été en contact avec le Covid-19"

"Pour l'instant, on ne parle pas d'épidémie, mais d'un nombre croissant, inquiétant, du nombre de cas de Kawasaki, cette maladie qui touche habituellement les enfants en moyenne à l'âge de deux ans", constate le médecin. Les patients atteints par cette maladie ont également deux particularités : "Ils ont entre 5 et 15 ans, donc plus vieux que l'âge du patient type", mais surtout, "ils ont tous été en contact avec le Covid-19. Même s'ils n'ont pas eu de symptômes, leurs tests sérologiques reviennent positifs", précise-t-il.

"Toute fièvre doit être considérée comme suspecte"

C'est cette dernière donnée qui a mis les chercheurs du monde entier sur la piste d'un lien possible entre la maladie de Kawasaki et le coronavirus. Mais cela reste à ce stade une supposition, et ce lien "doit être prouvé", insiste Jimmy Mohamed. En attendant, le médecin préconise aux parents de consulter si leur enfant a de la fièvre pendant plus de 48 heures : "Avec le confinement, il n'y a quasiment plus de maladies infectieuses, et donc toute fièvre doit être considéré comme suspecte." Même s'il reconnaît qu'il y a peu de chance qu'elle révèle un telle maladie.