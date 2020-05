EN DIRECT - Coronavirus : suivez l'évolution de la situation vendredi 15 mai

EN DIRECT

À quoi ressembleront les vacances d'été d'un pays frappé depuis plusieurs mois par la crise du coronavirus ? Alors que le gouvernement encourage la population désormais déconfinée à reprendre le chemin du travail pour rattraper le manque à gagner causé par le confinement, il invite dans le même temps les Français à ne pas renoncer à leurs vacances d'été pour soutenir un secteur du tourisme frappé de plein fouet.

Dès vendredi, ils peuvent d'ailleurs acheter leurs billets de train pour les mois de juillet et août, alors que le bilan de l'épidémie est de 27.425 morts, avec une baisse continue des réanimations. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les Français vont-ils se ruer sur le rail cet été ? La SNCF va relancer vendredi les réservations des TGV et Intercités pour les vacances d'été, mais ne vendra qu'une place sur deux dans ses trains au moins jusqu'au 2 juin, a indiqué jeudi le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet. "Vous pouvez réserver votre billet de train dès demain (vendredi) pour l'ensemble de la France et nous serons au rendez-vous", a-t-il déclaré.

Le responsable de SNCF Voyageurs faisait écho aux annonces du Premier ministre Édouard Philippe plus tôt dans la journée, qui a dit que "les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août" et "peuvent prendre leurs réservations". Les billets seront échangeables ou remboursables sans frais, au cas où. Sur Europe 1, jeudi soir, le secrétaire d'État chargé du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne a indiqué que les Français ne devaient "pas hésiter" à réserver leurs vacances en France cet été.

Une aide de 150 euros versée aux plus modestes

Vendredi, les bénéficiaires des minimas sociaux vont percevoir une aide exceptionnelle de 150 euros, plus 100 euros par enfant. Elle sera versée par les Caisses d'allocutions familiales. Les personnes éligibles sont les foyers allocataires du revenu de solidarité active (Rsa) ou de l'allocation de solidarité spécifique (Ass), qui ont perçu ces aides en avril ou en mai.

Le coup d'envoi du grand plan pour l'hôpital donné par l'Élysée

En s'entretenant deux heures jeudi avec des médecins hospitaliers, Emmanuel Macron a "donné le coup d'envoi" du chantier du grand plan annoncé pour l'hôpital et promis "d'aller plus vite" notamment pour revaloriser les rémunérations et les carrières. Le chef de l'État a demandé à son ministre de la Santé Olivier Véran de démarrer ce chantier "dans les prochaines semaines", sans fixer d'échéance.

La dizaine des médecins reçus à l'Élysée avaient signé le 3 mai dans Le Figaro une tribune intitulée "Libérons l'hôpital du fléau bureaucratique". Tirant les leçons de l'épidémie, les médecins invités à l'Elysée jeudi ont tous réclamé une meilleure attractivité de l'hôpital, à travers de meilleures rémunérations ou encore l'abandon de la tarification à l'acte, un point enclenché par le plan "Ma Santé 2022". Ils ont aussi souligné que l'épidémie leur avait permis de retrouver le sens de l'équipe, selon l'Elysée.

Polémique sur la disponibilité du vaccin en France

Les Français disposeront-ils, en même temps que les Américains, du vaccin contre le coronavirus, lorsque celui-ci sera disponible ? Un doute a émergé, jeudi, quand le patron de Sanofi a annoncé que son groupe pharmaceutique servirait en priorité les États-Unis. L'entreprise a ensuite tenu un autre son de cloche : sur Europe 1, jeudi, le président de Sanofi France, Olivier Bogillot a tenu à rassurer les Français en affirmant que dans l'hypothèse où Sanofi découvrait un vaccin contre le coronavirus, "il serait accessible à tous".

27.425 morts en France, nouvelle baisse des réanimations

La France déplore 27.425 morts depuis le début du mois de mars, mais le nombre de patients en réanimation continue de baisser, selon le bilan de la direction générale de la Santé jeudi soir. 2.299 patients se trouvent toujours en réanimation, contre 2.428 mercredi, soit un solde négatif de 129 personnes.

Par ailleurs, l'explosion du nombre de téléconsultations médicales en raison de l'épidémie se confirme, et leur nombre hebdomadaire est resté proche du million jusqu'au déconfinement, selon des chiffres transmis jeudi par l'Assurance maladie. Le nombre est remonté à 1.118.000 la dernière semaine d'avril, avant de s'établir à 874.000 celle du 1er mai, puis 900.000 celle du 8 mai.

Plus de 300.000 morts dans le monde

La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 300.000 morts dans le monde, dont plus de 80% en Europe et aux Etats-Unis, selon un bilan établi par l'AFP. Au total, 300.140 décès ont été recensés dans le monde (pour 4.403.714 cas), dont 162.654 en Europe (1.825.812 cas), continent le plus touché. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (85.194), devant le Royaume-Uni (33.614), l’Italie (31.368), la France (27.425) et l'Espagne (27.321).

Parallèlement, le déconfinement se poursuit dans de nombreux pays. Le Japon a annoncé jeudi la levée, dans la majorité des régions, de l'état d'urgence mis en place début avril. Il est en revanche maintenu dans les grandes agglomérations comme Tokyo et Osaka. La mairie de Rome a décidé d'accélérer un peu le déconfinement et de permettre l'ouverture à partir de lundi prochain de certains magasins, comme les coiffeurs ou centres de beauté, initialement prévus pour le 1er juin.