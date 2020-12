EN DIRECT - Coronavirus : 1,5 million de morts dans le monde, les Etats-Unis sous pression

EN DIRECT

La décrue de l'épidémie de Covid-19 se poursuit en France, avec des indicateurs en baisse jeudi soir. Accompagnés de plusieurs membres du gouvernement, Jean Castex a présenté la stratégie française, avec une vaccination gratuite pour tous et une campagne pour les publics prioritaires dès janvier. Alors que l'Europe se déconfine prudemment à l'approche des fêtes de fin d'année, les Etats-Unis sont en proie à une flambée des cas. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales infos à retenir : En France, la vaccination sera gratuite et débutera en janvier pour un million de personnes

54.140 morts en France, nouvelle baisse des réanimations et des hospitalisations

Le cap des 1,5 millions de morts a été franchi dans le monde

La décrue épidémique se poursuit

Le reflux se poursuit en France dans les services de réanimations, dans lesquels étaient hospitalisées 3.425 patients jeudi contre 3.478 mercredi. Le nombre de personnes hospitalisées avec un diagnostic Covid-19 a légèrement décru, à 26.703 contre 27.013 la veille, après un pic de plus de 33.000 patients atteint le 16 novembre.

Le nombre de cas en 24 heures s'élève à 12.696, soit 2.257.331 cas officiellement recensés depuis le début de l'épidémie. Le taux de positivité des tests s'élève à 10,8%, un taux identique à la veille. Au total, 54.140 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie, dont 324 de plus en 24 heures à l'hôpital, selon le bilan dressé jeudi soir.

Vaccins : Castex présente la stratégie française

Le Premier ministre a présenté jeudi en début de soirée la stratégie globale de la France. "La France disposera d'un potentiel de 200 millions de doses, ce qui permettrait de vacciner 100 millions de personnes", a-t-il indiqué, puisque le vaccin nécessite à ce jour deux injections à quelques semaines d'intervalle.

La vaccination à l'échelle nationale se fera en trois phases, détaillées par le ministre de la Santé. D'abord, un million de personnes seront vaccinées en priorité en janvier, a-t-il poursuivi. Cela concernera les résidents en Ehpad ainsi que les personnels de santé y travaillant, lorsqu'eux-mêmes présentent des risques, avec le vaccin de Pfizer/BioNTech.

Ensuite, près de 14 millions de Français seront vaccinés entre février et mars, selon le calendrier de l'autorisation de mise sur le marché des vaccins de Moderna et AstraZeneca. Les publics suivants sont concernés : les personnes de 75 ans et plus, puis celles de 65 ans et plus, les professionnels de santé avec des co-morbidités.

Enfin, une campagne de vaccination grand public aura lieu au printemps. Elle débutera par les personnes de 50 à 64 ans, puis les professionnels des secteurs dits "essentiels" (secteur de l'éducation, de l'alimentation), les personnes vulnérables et précaires, les personnes confinées et lieux clos et enfin le reste de la population majeure.

Noël : Castex recommande six adultes à table

Lors de sa conférence de presse, Jean Castex a donné des recommandations sur les réunions familiales pour les vacances de Noël. "Vous pourrez retrouver vos proches pour les fêtes de fin d'année", a-t-il affirmé, avant d'insister sur une nécessaire prudence. "Il nous faudra respecter les gestes barrières et toujours veiller à protéger les plus fragiles. Il nous parait raisonnable de vous recommander une jauge de six adultes, sans comptes les enfants."

L'Europe se déconfine prudemment

En Europe, où le rythme des contaminations a décéléré, l'allègement des restrictions se poursuit de manière prudente dans plusieurs pays, comme en Italie et en France, où les bars et les restaurants restent toutefois fermés. Les commerces rouvriront mardi en Belgique mais le confinement partiel restera en vigueur.

Le gouvernement italien durcit les conditions de déplacement à l'intérieur du pays pour les fêtes de fin d'année. Du 21 décembre au 6 janvier 2021, se déplacer d'une des 20 régions italiennes à l'autre sera interdit, sauf pour raisons de santé ou de travail.

210.000 cas en 24 heures aux Etats-Unis, un record absolu

Les Etats-Unis ont enregistré jeudi plus de 210.000 cas de coronavirus en une seule journée, un record absolu depuis le début de la pandémie, selon les données de l'université Johns Hopkins qui font référence. Le pays a dans le même temps déploré plus de 2.900 morts du Covid-19, l'un des pires bilans enregistrés dans le pays.

Les responsables sanitaires ont averti que les voyages effectués il y a une semaine pour Thanksgiving par des millions d'Américains risquaient de provoquer "une flambée s'ajout(ant) à la flambée", selon les mots du très respecté Dr Anthony Fauci. Les Etats-Unis, qui sont confrontés à un nouveau rebond spectaculaire de l'épidémie depuis plusieurs semaines, avaient déjà franchi à deux reprises la barre des 200.000 nouveaux cas dans le dernier mois écoulé.

Le gouverneur de Californie a annoncé jeudi que les rassemblements et activités non essentielles allaient être interdites dans toutes les zones où la pandémie de Covid-19 risque de submerger les services hospitaliers.

Plus de 1,5 million de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 1,5 million de morts dans le monde depuis la fin décembre, pour près de 65 millions de cas, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir des bilans fournis par les autorités, jeudi à 18h45 GMT. De son côté, le Brésil a enregistré plus de 700 morts du coronavirus en un jour pour la première fois depuis la mi-novembre, et a franchi jeudi la barre des 175.000 décès, selon les données officielles qui confirment une accélération de la pandémie dans le pays.

Au niveau mondial, les Etats-Unis sont le pays qui recense le plus de morts depuis le début de la pandémie (276.088). Ils sont suivis par le Brésil (175.270 morts), où l'épidémie accélère de nouveau, puis par l'Inde (138.648). Le Royaume-Uni a passé le cap des 60.000 morts et l'Italie a enregistré jeudi un nombre quotidien record de morts (993).