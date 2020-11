EN DIRECT - Coronavirus : de nouvelles restrictions annoncées aux Etats-Unis

EN DIRECT

Les indicateurs de l'épidémie de Covid-19 s'améliorent. Les réanimations sont en baisse avec 4.653 cas graves, soit 122 de moins depuis le dernier pointage et on dénombre désormais 32.345 hospitalisations, soit 497 de moins que mercredi soir, selon les chiffres révélés jeudi soir lors du point hebdomadaire sur la situation épidémique. "Ce n'est pas parce que ça baisse que c'est bas", a néanmoins souligné Olivier Véran, ministre de la Santé. Dans le monde, plus de 56 millions de cas ont été officiellement détectés depuis le début de la pandémie. Aux Etats-Unis, des restrictions locales entrent en vigueur. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir Les réanimations et les hospitalisations sont en baisse en France

Amazon accepte de décaler le Black Friday au 4 décembre

Joe Biden assure qu'il n'imposera pas de confinement national mais des restrictions entrent en vigueur localement aux Etats-Unis

De nouvelles restrictions aux Etats-Unis

Alors que les Etats-Unis ont enregistré sur 24 heures entre mercredi et jeudi 2.239 décès liés au Covid-19, selon le comptage de référence de l'université Johns Hopkins, les musées publics et le zoo de la capitale américaine Washington vont refermer leurs portes à partir de lundi a annoncé l'institution qui gère ces établissements.

A New York, le maire Bill de Blasio a ordonné la fermeture des écoles au moins jusqu'à la première semaine de décembre. Dans le reste de l'Etat, un couvre-feu a été imposé aux bars et restaurants. Le gouverneur de la Californie a annoncé jeudi qu'une grande partie de l'Etat serait placée sous couvre-feu à partir de samedi et jusqu'au 21 décembre pour faire face à "une hausse rapide et sans précédent des cas de Covid-19". Les Américains ont été invités à s'abstenir de voyager pour Thanksgiving, le 26 novembre, plus grande fête familiale des Etats-Unis, à l'occasion de laquelle des records de fréquentation sont traditionnellement battus dans les aéroports et sur les routes.

Le président élu américain Joe Biden a déclaré jeudi qu'il n'imposerait pas de "confinement national" malgré la recrudescence de la pandémie de Covid-19.

Réanimations et hospitalisations en baisse en France

La France compte désormais 47.127 morts du coronavirus, soit 429 de plus sur les dernières 24 heures, selon les données présentées jeudi par Jérôme Salomon. Les réanimations sont en baisse avec 4.653 cas graves, soit 122 de moins depuis le dernier pointage. Autre baisse notable, celle des hospitalisations. On en dénombre désormais 32.345, soit 497 de moins que mercredi soir.

Selon les derniers chiffres, 2.086.288 personnes ont été contaminées en France depuis le début de la pandémie. Cela représente 21.150 cas de contamination supplémentaires ces dernières 24 heures, contre près de 43.000 jeudi dernier. "Les indicateurs s'améliorent, la dynamique épidémique s'est réduite (...). Mais la pression sanitaire reste extrêmement élevée dans notre pays et nos hôpitaux sont encore en situation de très forte charge en termes de malades", a insisté le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Vers un allégement des mesures plutôt qu'un déconfinement ?

Malgré ces éclaircies, la France est encore "loin du déconfinement", avait averti mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Le Premier ministre Jean Castex rencontre les chefs de partis et groupes politiques ce vendredi après-midi, puis organise une réunion avec les partenaires sociaux la semaine prochaine, avant une prise de parole d'Emmanuel Macron à l'approche du 1er décembre.

Le chef de l'Etat devrait annoncer un allégement des mesures, pour un déconfinement "progressif". Fin des attestations le 20 décembre, nouvelle politique d'isolement des cas positifs : on vous explique ici les pistes envisagées par le gouvernement.

Amazon France prêt à décaler le Black Friday

Une réunion prévue à Bercy vendredi doit permettre de trancher au sujet du report du Black Friday au 4 décembre prochain, hypothèse à laquelle les distributeurs et Amazon France se disent favorables, sous réserve que ce décalage permette de rouvrir les commerces plus tôt. "Nous avons décidé de reporter la date du 'Black Friday' si cela permet de rouvrir les commerces et les magasins physiques avant le 1er décembre", a déclaré sur TF1 le directeur général d'Amazon France, Frédéric Duval.

Mercredi, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, avait appelé à ce décalage, sans pouvoir de pression. Elus et fédérations de commerçants plaidaient pour une réouverture de leurs magasins dès le 27 novembre, date initiale de la journée de promotion importée des Etats-Unis.

L'arrivée des vaccins se précise

Les premiers vaccins contre le Covid-19 pourraient commencer à être commercialisés avant la fin de l'année en Europe et aux Etats-Unis. Le directeur du laboratoire allemand BioNTech, qui collabore avec l'Américain Pfizer sur un vaccin contre le Covid-19, a estimé jeudi "possible" son autorisation et sa distribution durant le mois de décembre, tant aux Etats-Unis que dans l'Union européenne. "Nous travaillons d'arrache-pied", a expliqué Ugur Sahin à l'AFP.

Le secrétaire américain à la Santé Alex Azar a confirmé attendre une demande d'autorisation en urgence dès vendredi auprès de l'Agence américaine des médicaments. "Nous nous attendons à ce que Moderna fasse cette demande bientôt également", a-t-il ajouté à propos de cette société américaine également sur les rangs pour développer et distribuer à grande échelle un vaccin contre le Covid-19.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé de son côté que le régulateur européen pourrait donner son feu vert à la commercialisation des deux vaccins "dès la deuxième moitié de décembre, si les procédures se passent sans problème".

56 millions de cas dans le monde

Au total 56.234.440 cas, dont 1.350.275 décès, ont été officiellement détectés dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un bilan établi jeudi par l'AFP. Après les Etats-Unis qui compte 252.419 morts, les pays les plus touchés sont le Brésil (168.061), l'Inde (131.578), le Mexique (100.104), et le Royaume-Uni (53.274).

La Russie a passé la barre des deux millions de cas et enregistré 34.850 morts, deux nouveaux records d'infections et de décès quotidiens, tandis que le nombre de cas en Inde est désormais supérieur à neuf millions, soit le deuxième total national le plus élevé au monde après celui des Etats-Unis. Dans le pays d'Asie, le coronavirus a infecté plus de 9.004.000 personnes et fait 132.162 morts, selon les chiffres officiels mais ils pourraient être sous-estimés en raison d'un nombre relativement faible de tests.

La situation au Mexique est également critique. Le pays de 129 millions d'habitants compte désormais 100.104 décès pour 1.019.543 cas confirmés depuis que la pandémie a touché le Mexique fin février, a déclaré José Luis Alomia, directeur général de l'épidémiologie du ministère de la Santé.