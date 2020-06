EN DIRECT - Coronavirus : moins de 700 morts en 24h aux Etats-Unis, un reconfinement pas nécessaire

EN DIRECT

Quelles réponses face à la crise économique déclenchée par le coronavirus ? Un Conseil européen aborde vendredi le plan de relance de 750 milliards d'euros pour maintenir les économies sinistrées à flot. En France, environ 900.000 emplois salariés devraient être détruits fin 2020 par rapport à fin 2019, selon l'Unédic. En revanche, la tension épidémique faiblit, avec un nombre de personnes en réanimation toujours en baisse. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations principales à retenir : Les dirigeants européens débattent vendredi du plan de relance de l'économie

Il faut "considérer" le risque d'une deuxième vague à l'automne, selon Delfraissy

Le coronavirus a tué 29.603 personnes en France, et plus de 450.000 dans le monde

Un Conseil européen sur le plan de relance à 750 milliards d'euros

Les chefs d'État et de gouvernement se réunissent vendredi lors d'un Conseil européen en visioconférence. Avec, au menu de leurs discussions, un (très) gros morceau : le plan de relance de l'économie européenne, proposé par la Commission européenne, de 750 milliards d'euros. La chancelière allemande aimerait voir un accord sur ce plan de relance avant fin juillet. Le Parlement européen et les parlements nationaux auraient alors le temps de ratifier cet accord ainsi que le prochain Budget de l'Union européenne - dont il doit faire partie - "d'ici la fin de l'année".

Mais il y a un problème, de taille : le refus des pays du nord de payer pour les pays du sud. Notre correspondante à Bruxelles vous explique tout ici

Comment fonctionne le nouveau test salivaire ?

Résultat plus rapide, coût moins élevé, test moins désagréable à faire que le test PCR... la promesse des concepteurs d'EasyCov, le nouveau test pour détecter le coronavirus commercialisé dans les prochaines semaines, a tout pour réjouir. Mais, dans le détails, comment ce test fonctionne-t-il ? Voici quelques éléments d'explication.

Combien d'emplois français détruits par la crise en 2020 ?

C'est l'une des conséquences prévisibles du confinement et du ralentissement de l'activité : de nombreux emplois devraient être détruits en France. Jeudi soir, l'Unédic, qui gère le régime d'assurance-chômage, a indiqué qu'elle anticipait la destruction de 900.000 emplois fin 2020 par rapport au 4e trimestre 2019. Cela entraînerait l'indemnisation de 630.000 demandeurs d'emplois supplémentaires. Selon ses prévisions, l'Unédic enregistrera un déficit de 25,7 milliards d'euros à la fin 2020, d'une "ampleur inédite", et une dette de 63,1 milliards.

Le "risque" d'une deuxième vague "doit être considéré"

Devant les députés de la commission d'enquête sur la gestion de la crise, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a prévenu : "Le risque d'une deuxième vague, et non pas d'une réapparition, venant de l'hémisphère sud et revenant vers le nord, fin octobre, en novembre ou en décembre, est un risque qui doit être considéré", a-t-il averti. Mais cela ne devrait pas amener les autorités à imposer un nouveau confinement général, qui ne serait "ni possible, ni souhaitable".

L'épidémie continue de reculer, malgré une alerte en Normandie

D'après le dernier bilan publié jeudi, le nombre total de décès du coronavirus s'élève à 29.603 morts en France depuis le début de l'épidémie. 752 malades atteints d’une forme sévère de coronavirus sont hospitalisés en réanimation, avec une baisse de 20 malades par rapport à mercredi. 10.125 personnes sont hospitalisées pour une infection au coronavirus, contre 10.267 mercredi.

Mais dans le même temps, la Direction générale de la santé (DGS) a évoqué un rebond de l'épidémie en Normandie. Dans cette région, "le taux de reproduction effectif du virus ou R correspondant au nombre de personnes qu’un cas positif va contaminer, a notamment dépassé le seuil de vigilance fixé à 1", à 1,14. "Cette augmentation s’explique par la détection de cas groupés ou clusters au sud de l’agglomération rouennaise, en cours de gestion", prévient la DGS.

La barre des 450.000 morts dépassée dans le monde

La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 450.000 morts dans le monde, un nombre qui a doublé en un mois et demi, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, jeudi après-midi. Au total, 450.004 décès (pour 8.395.929 cas déclarés) ont été recensés dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre.

L'Europe est la région ayant enregistré le plus de morts (190.120 pour 2.469.242 cas), mais c'est désormais en Amérique latine que l'épidémie progresse le plus rapidement, avec un total de 86.706 morts pour 1.840.488 cas. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 117.717 morts, suivis par le Brésil (46.510 morts), le Royaume-Uni (42.153 morts), l'Italie (34.448 morts), et la France (29.575 morts).

Le regain de coronavirus dans la capitale chinoise est désormais "sous contrôle", ont assuré jeudi les autorités sanitaires. Le ministère de la Santé a fait état de 21 malades supplémentaires au cours des 24 dernières heures à Pékin, où des milliers d'habitants font la queue pour subir un dépistage. Au total, 158 cas ont été recensés depuis la semaine dernière.