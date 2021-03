EN DIRECT - Coronavirus : le Pas-de-Calais confiné ce week-end, la vaccination accélère

EN DIRECT

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a exhorté vendredi les gens à ne pas gâcher l'espoir créé par les vaccins, en relâchant leurs efforts face à la pandémie, qui fait toujours rage dans de nombreux pays. En France, le Pas-de-Calais entame son premier week-end confiné aujourd'hui à 6 heures. Le pays compte 88.274 morts du coronavirus, soit 439 décès supplémentaires en 24 heures, d'après les chiffres publiés sur le site du gouvernement, et quelque 23.507 nouveaux cas ont été détectés. Ailleurs dans le monde, la Californie assouplit ses critères et permet sous conditions la réouverture de Disneyland et des stades. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Le Pas-de-Calais confiné

Le confinement dans le Pas-de-Calais (Nord) débute ce samedi matin et sera en vigueur pendant quatre week-ends, soit jusqu'au 28 mars, pour juguler une flambée de l'épidémie notamment dans les zones proches du Dunkerquois. "L’incidence y est en effet en progression très rapide", à savoir de "23 % au cours des 7 derniers jours et dépasse dorénavant le seuil des 400 pour 100.000, soit presque deux fois la moyenne nationale", a expliqué le Premier ministre en pointant aussi la saturation des services de réanimation, "au plus haut de tous les départements français". "Les grandes surfaces commerciales non alimentaires de plus de 5.000 m² seront fermées" dans le département, a également ajouté Jean Castex.

Selon le préfet du département, cette décision était "absolument" indispensable car sans "cet effort au mois de mars, je pense qu'on s'orienterait vers un confinement au mois d'avril", a-t-il dit sur Europe 1 samedi.

En outre, les centres commerciaux non alimentaires de plus de 10.000 m², et plus seulement ceux de plus de 20.000 m² comme jusqu'à présent, sont fermés à compter de vendredi soir dans les "départements à risque".

88.274 morts, la pression reste élevée

Vendredi soir, la France comptait 88.274 morts du coronavirus, soit 439 décès supplémentaires en 24 heures, selon les chiffres publiés sur le site de Santé publique France. Quelque 23.507 nouveaux cas ont été détectés en 24 heures. Les hospitalisations passent sous la barre des 25.000 avec 24.765 patients (-126 en 24 heures), mais les réanimations augmentent à 3.680 cas graves (+47). D'après le site CovidTracker, la baisse des admissions à l'hôpital provient principalement des plus de 80 ans.

Vers une vaccination obligatoire pour les soignants ?

La vaccination des soignants contre le Covid-19 est jugée insuffisante par le gouvernement, comme l'a rappelé jeudi Jean Castex, car environ 40% des personnels des Ehpad et 30% des soignants, en ville et à l'hôpital, ont été vaccinés. L'exécutif s'interroge désormais sur la mise en place d'une vaccination obligatoire pour ces personnels. Vendredi, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a adressé aux soignants une lettre ouverte, les enjoignant notamment à sauter le pas.

Selon plusieurs sources gouvernementales auprès d'Europe 1, ce courrier pourrait bien être un dernier avertissement avant une saisine du Conseil consultatif national d’éthique, en vue d'une obligation vaccinale. Une méthode jugée "ignoble" par le porte-parole du syndicat national des infirmiers, Thierry Amouroux, sur Europe 1 samedi, qui a assuré que les soignants ne refusaient pas de se vacciner mais demandaient un autre vaccin qu'AstraZeneca.

Pharmaciens et sages-femmes sont par ailleurs désormais autorisés à prescrire et injecter les vaccins, de même que les infirmiers qui peuvent à présent vacciner sans qu'un médecin soit systématiquement présent. La vaccination reste réservée en priorité aux personnes de plus de 75 ans, de plus de 50 ans souffrant de comorbidités et aux adultes à très haut risque.

Les restaurants pourraient rouvrir entre mi-avril et mi-mai

Plusieurs membres du gouvernement ont reçu les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration vendredi soir. "Il nous a été mentionné que la clé de cette décision était l'avancée de la vaccination, mais aussi que la majorité des personnes vulnérables seraient vaccinées entre le 15 avril et le 15 mai. Donc nous pouvons en déduire que nos établissements devraient pouvoir rouvrir d'ici au 15 mai", a affirmé au micro d'Europe 1, Jean-Virgile Crance, président du groupement des chaînes hôtelières, qui a participé à cette réunion. Mais en attendant une potentielle réouverture en mai, le gouvernement a fixé le calendrier des prochaines discussions.

Prochaine publication du rapport sur les origines du Covid

L'équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dépêchée en janvier à Wuhan en Chine pour enquêter sur les origines de la pandémie rendra public son rapport dans la semaine du 15 mars.

La Californie assouplit ses critères pour la réouverture de Disneyland et des stades

La Californie a annoncé vendredi qu'elle assouplissait ses critères sanitaires liées à la pandémie et que Disneyland et autres parcs de loisirs, ainsi que les stades à ciel ouvert, pourraient commencer à rouvrir à compter du 1er avril si certaines conditions étaient réunies. Les parcs d'attraction pourront rouvrir à partir du 1er avril si le comté dans lequel ils se trouvent n'est plus classé en "zone pourpre", le niveau de risque le plus élevé selon des critères californiens. Le comté d'Orange où est situé Disneyland et celui de Los Angeles où se trouve le parc Universal Studios sont tous deux encore classés "pourpre" mais pourraient passer en rouge d'ici quelques semaines.

Leur capacité en zone rouge sera toutefois limitée à 15% du niveau habituel (25% en orange et 35% en jaune) et seuls les habitants de Californie pourront dans l'immédiat avoir accès à ces parcs, précise le département de la santé publique.

Les stades à ciel ouvert et autres structures de plein air pourront quant à eux rouvrir leurs portes pour des compétitions sportives ou des concerts dès le 1er avril, quelle que soit leur localisation.

La Belgique interdit les voyages non essentiels jusqu'au 18 avril

L'interdiction des voyages non essentiels hors des frontières de la Belgique, et vers ce pays, a été prolongée jusqu'au 18 avril, ce qui inclut les vacances de Pâques.

Grands singes vaccinés

Des grands singes pensionnaires du zoo de San Diego sont devenus les premiers primates non humains à recevoir une injection contre le Covid-19, grâce à un vaccin conçu spécifiquement pour les animaux, ont indiqué les responsables du zoo sur Twitter.

Plus de 2,5 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2,57 millions de morts dans le monde, selon un bilan établi vendredi par l'AFP à partir de sources officielles. Les Etats-Unis sont le pays le plus lourdement endeuillé avec 522.610 décès. Ils sont suivis par le Brésil (262.770), le Mexique (188.866), l'Inde (157.548) et le Royaume-Uni (124.025).

Ces chiffres qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.