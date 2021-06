EN DIRECT - Covid-19 : pour Rémi Salomon, "on est loin de l'immunité collective"

Déjà plus de deux milliards de doses de vaccins contre le Covid-19 ont été injectées dans le monde. Et la vaccination sera bientôt ouverte au plus de 12 ans en France. Le président de la Commission médicale d’établissement de l'AP-HP Rémi Salomon, invité sur Europe 1 samedi matin, a appelé à accélérer la vaccination pour gagner la "course" contre les variants. Par ailleurs, la tension hospitalière décroît doucement. Suivez la situation en direct.

Les informations à retenir : Selon Rémi Salomon, l'immunité collective est "loin" d'être atteinte

La pression hospitalière continue sa décrue en France

Le festival du 14 juillet aura bel et bien lieu sur les Champs-Elysées

Deux milliards de doses de vaccins ont été injectées dans le monde

"On est loin de l'immunité collective", selon Rémi Salomon

Face au nouvel affaiblissement des mesures contre le coronavirus dès mercredi, le président de la Commission médicale d’établissement de l'AP-HP Rémi Salomon a appelé samedi sur Europe 1 à "rester prudent". D'après lui, les Français se trouvent encore "loin de l'immunité collective". Il y aurait actuellement environ "18% de Français" vaccinés avec deux doses et "à peu près 21 à 25%" qui ont déjà contracté le Covid-19. "Si vous additionnez les deux, vous arrivez à 40% environ. Et l’immunité collective, c’est plutôt 80% selon les épidémiologistes", assure Rémi Salomon au micro d'Europe 1.

Le président de la CME se méfie plus particulièrement des variants. "Il y a un peu une course entre le nombre de vaccinations que l’on est capable de faire par jour et la possibilité d’avoir des variants", explique Rémi Salomon. Le risque, dit-il, c’est que "de nouvelles mutations peuvent apparaître. Elles pourraient même présenter un certain degré de résistance au vaccin".

Les Européens vaccinés pourront entrer en France sans test PCR à partir du 9 juin

Les Européens vaccinés contre le Covid-19 pourront entrer en France sans test PCR à partir du 9 juin alors qu'une preuve de test négatif (PCR ou antigénique) sera toujours exigée pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni et des Etats-Unis notamment, qu'ils soient vaccinés ou non, selon un document publié vendredi par le gouvernement.

A partir du 9 juin, les flux de voyageurs entre la France et les pays étrangers seront rouverts selon des modalités qui varient en fonction de la situation sanitaire des pays classés par couleur (vert, orange et rouge) et de la vaccination, selon un document appelé "stratégie de réouverture des frontières".

La tension hospitalière toujours en baisse en France

La tension hospitalière due au Covid-19 poursuit sa décrue en France, avec toujours moins de malades dans les services de réanimation, selon les données de Santé publique France publiées vendredi. Les services de réanimation, qui soignent les cas les plus graves, accueillaient 2.571 patients, contre 2.677 jeudi, et 2.754 mercredi. Cet indicateur crucial est passé sous la barre des 3.000 dimanche, et a diminué de plus de moitié depuis son pic de fin avril, au plus fort de la troisième vague de l'épidémie. Le nombre de nouvelles admissions dans ces services s'est établi à 91 en 24 heures (94 jeudi).

Au total, 14.801 malades du Covid occupaient les lits des hôpitaux français, contre 15.283 la veille et 17.272 il y a une semaine, précise l'agence sanitaire. Quelque 408 malades y ont été admis en une journée (458 jeudi). La maladie a emporté 81 personnes au cours des dernières 24 heures (71 jeudi), portant le bilan total à près de 110.000 morts depuis le début de l'épidémie en mars 2020.

Le défilé militaire du 14 juillet de retour sur les Champs-Elysées

Quelques 5.000 personnes pourront participer cette année au traditionnel défilé du 14 juillet à Paris, à condition d'être masqué. Les organisateurs ont annoncé vendredi que l'événement aurait bel et bien lieu. "Nous sommes dans un contexte plutôt favorable de sortie de crise sanitaire. Sous réserve qu'elle se poursuive, cette dynamique doit nous permettre un retour au classique, avec un beau 14 Juillet sur les Champs-Élysées", a expliqué à l'AFP le gouverneur militaire de Paris (GMP), le général Christophe Abad.

En 2020, le format du défilé avait été remplacé par une cérémonie restreinte sur la place de la Concorde, avec un hommage particulier aux militaires et soignants mobilisés pendant la crise sanitaire. L'absence de défilé en France le 14 juillet était une première depuis la fin de la Seconde guerre mondiale.

Une dose de Pfizer, insuffisante face aux variants

Après une seule dose de vaccin Pfizer, on est moins susceptible de produire des anticorps protecteurs face aux variants initialement détectés en Inde et en Afrique du Sud que face à celui initialement repéré en Angleterre, selon une étude en laboratoire parue dans la revue médicale The Lancet.

Deux milliards de doses de vaccins administrées dans le monde

Au moins 2.019.696.022 doses ont été injectées dans 215 pays ou territoires, moins de six mois après le début des premières campagnes de vaccination en décembre 2020, d'après ce comptage de l'AFP reposant sur des sources officielles. Hors micro-Etats, Israël demeure le pays dont la campagne de vaccination est la plus avancée, près de six Israéliens sur dix étant déjà complètement vaccinés. Dans le peloton de tête figurent également des pays comme le Canada (59% de la population y a reçu au moins une dose), le Royaume-Uni (58,3%), le Chili (56,6%) et les Etats-Unis (51%), tandis que dans l'UE, 254,98 millions de doses ont été administrées à 39% de ses habitants.

Mais en Afrique, touchée par une nouvelle hausse des cas, les livraisons de vaccins sont quasi à l'arrêt, a mis en garde jeudi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Seuls 2% des Africains à ce jour ont reçu au moins une dose de vaccin. Sur les six pays qui ne vaccinent pas encore, quatre sont en Afrique : la Tanzanie, le Burundi, le Tchad et l'Erythrée. L'Afrique n'est pas prête à affronter une troisième vague de la pandémie, a également prévenu l'OMS.

L'Argentine franchit la barre des 80.000 décès

L'Argentine a dépassé vendredi le seuil des 80.000 décès dus au coronavirus, pour un total d'environ 4 millions de cas de contaminations depuis le début de la pandémie, selon les autorités sanitaires du pays. Au cours des dernières 24 heures, 30.950 nouveaux cas de Covid-19 et 539 morts ont été enregistrés, portant le nombre total de décès à 80.411, alors que la moyenne des nouveaux cas quotidiens se situait à plus de 500 la semaine dernière. Fin 2020, l'Argentine comptait quelque 43.000 décès. Depuis le début de l'année 2021, ce nombre a quasi doublé, selon les données officielles.

L'Argentine souhaite donner un nouvel élan à sa campagne de vaccination à partir de la semaine prochaine, lorsqu'elle commencera à produire le vaccin Spoutnik V du laboratoire russe Gamaleya, sur son sol. A ce jour, 11 millions de personnes ont été pleinement vaccinées dans le pays d'Amérique latine.

Plus de 3,7 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 3.704.003 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi. Après les Etats-Unis (596.996 décès), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (470.842), l'Inde (340.702), le Mexique (228.362) et le Pérou (185.380).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. Ils excluent les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques. En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, l'OMS estime que le bilan réel est "deux à trois fois plus élevé".