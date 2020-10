EN DIRECT - Coronavirus : le couvre-feu est entré en vigueur pour l'Île-de-France et huit grandes villes

EN DIRECT

Face au rebond de l'épidémie de coronavirus, place aux nouvelles restrictions. Des couvre-feux entrent ainsi en vigueur à partir de ce samedi en Île-de-France et dans les métropoles de Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-Marseille, Rouen et Grenoble. Du côté du bilan, les chiffres ne s'améliorent pas, le nombre de nouvelles admissions en réanimation continuant d'augmenter fortement. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les informations à retenir L'épidémie a désormais fait 33.303 morts en France

Le couvre feu est entré en vigueur en Île-de-France et dans huit métropoles

Plus d'1,1 million de morts sont à déplorer dans le monde

122 nouveaux morts en France, hausse des réanimations

La France a enregistré 122 décès sur les dernières 24 heures, un chiffre qui tend à grimper, de même que celui des admissions en réanimation, selon les chiffres officiels publiés vendredi soir. Le nombre total de décès depuis le début de l'épidémie atteint 33.303, pour 834.770 cas, soit 25.086 de plus que la veille, selon Santé publique France.

Les nouvelles admissions dans les services de réanimation des hôpitaux poursuivent leur hausse marquée: 171 patients lundi, 226 mardi, 193 mercredi, 219 jeudi et 212 vendredi, selon la base de données publiques.

Le pays compte 1.791 malades du Covid-19 actuellement hospitalisés en réanimation, soit 50 de plus que la veille. Le ministre de la Santé Olivier Véran avait précisé jeudi que la France disposait de 5.800 lits de réanimation.

Le taux de positivité des personnes testées augmente aussi: 12,9% vendredi, contre 12,6% la veille.

Le couvre-feu entre en vigueur dans plusieurs villes, le monde de la culture s'adapte

La région parisienne et huit autres métropoles françaises ont vécu une dernière soirée de liberté avant l'entrée en vigueur de couvre-feux dans la nuit de vendredi à samedi. Depuis minuit, les habitants de l'Île-de-France et des métropoles de Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-Marseille, Rouen et Grenoble ont pour obligation de rester chez eux entre 21 heures et 6 heure, sauf dérogations.

Ces dernières ne s'appliquent qu'aux personnes qui rentrent du travail ou d'un lieu d'études ou s'y rendent, font valoir un impératif de santé, doivent rendre visite à un proche en situation de dépendance, garder des enfants, répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou promener leur animal de compagnie dans un rayon d'un kilomètre. Sur le chemin ou à la sortie des gares et aéroports, les billets d'avion et de train feront foi. Comme pendant le confinement du printemps, les personnes sortant pendant les heures de couvre-feu devront avoir sur elles des attestations de déplacements dérogatoires.

Face à ces nouvelles restrictions, le secteur de la culture est contraint de s'adapter. Pour compenser l’absence de séances du soir, les cinémas MK2 vont ainsi projetter des films dès 8 heures du matin. Les dernière séances du soir pourraient également être avancées. Plus de détails dans cet article.

Vacances de la Toussaint : les cités touristiques craignent l'exode des citadins

Alors que l'Ile-de-France et huit autres métropoles doivent désormais faire respecter un couvre-feu à partir de 6 heures, les vacances de la Toussaint ont démarré vendredi, et certaines villes touristiques, jusqu'alors plutôt épargnées par le virus et par ces mesures de restriction, craignent un afflux de visiteurs. C'est pourquoi plusieurs d'entre elles ont d'ores et déjà adopté elles aussi des mesures de restriction. Au Touquet, il sera ainsi interdit de circuler de minuit à 6 heures du matin. À Deauville et à Trouville, dans le Calvados, les bars fermeront à 21 heures et les restaurants à 22 heures. Sur la côte basque, à Biarritz, il est envisagé de fermer les bars et restaurants à 23h30.

"Aggravation brutale" de l'épidémie en Polynésie française

La Polynésie française fait face à "une aggravation brutale de l'épidémie", a estimé vendredi le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain, alors que le président du gouvernement local, Edouard Fritch, est à l'isolement après avoir été testé positif au Covid-19 il y a une semaine.

Selon la direction locale de la santé, le taux d'incidence, qui décompte le nombre de cas sur 7 jours pour 100.000 habitants, a atteint mercredi 409, un niveau qui le place parmi les plus élevés de France, et grimpe même à près de 500 chez les 15-44 ans, alors que le taux de reproduction est désormais de 1,4, soit bien au-dessus de la limite fixée par les scientifiques afin d'éviter une hausse du nombre de cas.

Le territoire connaît également une forte hausse du nombre d'hospitalisations, faisant craindre un risque de saturation, possiblement courant novembre, alors que le centre hospitalier de Tahiti peut accueillir 200 malades du coronavirus et 60 en réanimation. Plus inquiétant, le virus a commencé à se propager dans de petites îles, sans doute à la faveur des élections sénatoriales du 27 septembre, à l'issue desquelles plusieurs élus venus voter à Papeete ont été testés positifs à leur retour sur leur île.

La Polynésie comptait vendredi 939 cas actifs pour une population de 280.000 habitants. Au cours des trois derniers mois, 3.735 personnes ont été testées positives et 14 sont décédées.

Deux vaccins pourraient être prêts en novembre aux Etats-Unis

Les sociétés américaines Pfizer et Moderna prévoient de demander l'autorisation de leurs vaccins contre le Covid-19 d'ici fin novembre aux Etats-Unis, ce qui marquerait un record de vitesse absolu pour le développement d'un vaccin, neuf mois après le premier mort du coronavirus dans le pays.

Mais le lancement éventuel de la vaccination d'ici le Nouvel an sera trop limité pour contenir à lui seul l'épidémie, qui en est à son troisième rebond aux Etats-Unis. Le bilan officiel a dépassé vendredi huit millions de cas, un chiffre certainement très en dessous de la réalité, puisque des études d'anticorps ont révélé qu'environ 10% de la population américaine avait été infectée, ce qui correspondrait à une trentaine de millions d'habitants.

Plus d'1,1 million de mort dans le monde

Plus d'1,1 million de décès dus au nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 15H00 GMT. Au total, au moins 1.100.056 morts, pour 38.997.267 cas, ont été déclarées. Près d'un décès sur cinq a eu lieu aux États-Unis, pays le plus endeuillé au monde avec 218.496 morts.