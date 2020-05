EN DIRECT - Coronavirus : suivez l'évolution de la situation samedi 16 mai

C'est un week-end particulier qui démarre samedi en France. Le premier d'une population désormais déconfinée, autorisée à se rendre dans certains commerces et à se déplacer jusqu'à 100 km du domicile. Mais alors que de nombreuses plages et parcs ont rouvert, les autorités vont surveiller très étroitement les regroupements de personnes. L'épidémie de coronavirus sévit toujours dans notre pays : elle a tué, depuis le 1er mars, 27.529 personnes.

Les informations principales à retenir : L'épidémie a tué 27.529 personnes en France, mais les réanimations poursuivent leur baisse

De nombreux sites touristiques accueillent de nouveau les Français

Les autorités multiplient les appels "au civisme" et à la responsabilité

La Bundesliga est le premier grand championnat européen de football à reprendre

Un premier week-end de déconfinement au goût de liberté…

Les Français vont profiter samedi et dimanche d'un premier week-end de déconfinement, avec de nombreux magasins et espaces publics accessibles pour la première fois depuis deux mois. Les sites touristiques rouvrent ponctuellement, comme le Mont Saint-Michel, les 39 forêts d'Ile-de-France, la cathédrale de Chartres et même l'Aiguille du Midi dont le téléphérique reprend du service.

Pour les premières escapades du déconfinement, autorisées dans la limite des 100 km à vol d'oiseau, les routes devraient enregistrer les premiers ralentissements comme en direction de l'ouest au départ de Paris, ainsi que le prévoient les sociétés d'autoroute.

… mais les autorités veillent au grain

Pour la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, le bilan des premiers jours de déconfinement est "globalement positif". Elle a salué des mesures "très bien respectées", tout en prévenant qu'il restait "beaucoup d'efforts à fournir" d'ici la saison estivale. Pour éviter que ce retour à une certaine liberté de mouvement ne favorise une nouvelle flambée de l'épidémie, les autorités multiplient les appels des autorités à la prudence, au civisme et à la responsabilité.

Nouvelle baisse des réanimations

Le bilan quotidien de l'épidémie a baissé vendredi avec 104 nouveaux décès enregistrés en 24 heures, contre un pic à plus de 600 début avril, portant le total à plus de 27.500 morts depuis le 1er mars. Surtout, le nombre de patients en réanimation diminue régulièrement (-96 patients vendredi), insiste la Direction générale de la santé vendredi soir.

Plus de 302.000 morts dans le monde

Le nouveau coronavirus a fait au moins 302.489 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 85.906 décès pour plus de 1,4 million de cas. Suivent le Royaume-Uni avec 33.614 décès, l’Italie (31.368), l'Espagne (27.459) et la France (27425).

Pendant ce temps, le déconfinement se poursuit un peu partout sur la planète. Le Vatican a fait savoir que la basilique Saint-Pierre de Rome, fermée aux touristes depuis deux mois, va rouvrir ses portes aux visiteurs dès le lundi 18 mai. La célèbre place Saint-Pierre sera donc, de fait, elle aussi rouverte au public.

Une reprise particulière pour le championnat allemand

La Bundesliga ouvre le bal ! Le championnat d'Allemagne de football est la première des grandes ligues européennes à reprendre la compétition, samedi après-midi, après un mois et demi d'interruption. Un protocole sanitaire draconien sera appliqué pour limiter au maximum les risques de contamination sur le terrain et en dehors, alors que les matches se dérouleront à huis clos.