Deux cabinets de conseil privés aident le gouvernement sur la stratégie vaccinale

INFO EUROPE 1

Des cabinets de conseil pour aider le gouvernement. Depuis la fin du mois de décembre et l'annonce de la stratégie vaccinale contre le coronavirus, le gouvernement semble marcher sur des œufs. Sous le feu des critiques, et pour éviter une nouvelle crise après celles des masques et des tests, ce dernier a donc décidé de s'adjoindre les services de deux grands cabinets de conseil privés : Mc Kinsey et Price Waterhouse Cooper, selon les informations d'Europe 1. Une pratique qui n'est certes pas rare, mais qui montre ici l'ultra sensibilité de la campagne de vaccination.

Logistique, approvisionnement et distribution

Le cabinet de conseil en stratégie américain Mc Kinsey a mobilisé plusieurs consultants depuis le mois de décembre sur la stratégie mise en place par le gouvernement, aussi bien en termes de logistique, d'approvisionnement que de distribution des vaccins. De son côté, le cabinet de conseil Price Waterhouse Cooper épaule également un sous-traitant de l'État qui se penche sur un risque qui pourrait pointer le bout de son nez : la pénurie de seringues.

Sans compter que le gouvernement est confronté a une contrainte majeure : si, sous la pression, il accélère trop vite par rapport au plan initial décidé en décembre, il pourrait se retrouver face à une pénurie, cette fois, de doses vaccinales. Et sans ces doses, c'est tout simplement la campagne de vaccination elle-même qui ne pourrait plus se poursuivre. Un scénario que le gouvernement refuse tout simplement d'envisager.