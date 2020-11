EN DIRECT - Coronavirus : un Conseil de défense mercredi matin à l'Elysée

EN DIRECT

La deuxième vague de coronavirus continue de déferler sur la France. Le dernier bilan publié mardi soir fait état d'une nouvelle dégradation de la situation sanitaire, avec plus de 400 morts en 24 heures et désormais près de 3.900 patients en réanimation. Un Conseil de défense se tient mercredi matin à l'Elysée, où un renforcement des mesures de reconfinement pourrait être décidé. L'éventuelle mise en place d'un couvre-feu à 21h à Paris, annoncé par le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal puis immédiatement démenti par Matignon, a en tout cas semé la zizanie au sein de l'exécutif.

En Europe, de nombreux pays durcissent à leur tour les mesures, comme aux Pays-Bas et en Grèce. La pandémie a fait au total plus d'1,2 millions de morts dans le monde.

Près de 3.900 malades du Covid-19 sont désormais hospitalisés en réanimation ou en soins intensifs, tandis que le nombre de décès continue de progresser, dépassant une nouvelle fois la barre de 400 morts en 24 heures, selon les chiffres de Santé Publique France mardi. Le nombre de personnes en réa est de 3.869, avec 469 nouvelles admissions en 24 heures, selon les chiffres publiés.

Avec 430 nouveaux décès en 24 heures, le virus a causé la mort de 38.289 personnes depuis le début de l'épidémie, dont 26.210 en milieu hospitalier. La veille, les chiffres quotidiens de Santé publique France avaient fait état de 418 morts en 24 heures. Alors que les Français se font massivement tester, le nombre de nouveaux cas de contamination a progressé de 36.330 selon les chiffres publiés mardi. Le taux de positivité des tests était stable par rapport à la veille, à 20,6%.

Un nouveau conseil de défense consacré à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 aura lieu mercredi matin à l'Elysée. Un renforcement des mesures sanitaires pourrait être décidé à cette occasion, au lendemain du couac autour d'un éventuel couvre-feu à Paris. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait annoncé la mise en place d'un couvre-feu à 21h dans la région parisienne avant d'être immédiatement démenti par Matignon, semant le trouble au sein de l'exécutif.

Cette mesure a pourtant bel et bien été évoquée lundi soir lors d’une réunion ministérielle autour de Jean Castex et sera abordée demain en conseil de défense avec Emmanuel Macron, alors que le reconfinement n'est pas toujours respecté. Matignon évoque notamment la fermeture des commerces passée une certaine heure et des restrictions de circulation car les soirées et dîners privés continuent dans certains quartiers. Après les commerces ouverts ou fermés, les rayons de supermarchés accessibles ou non, le télétravail obligatoire mais sans contraintes, le gouvernement ouvre donc un nouveau front.

L'opposition critique les hésitations du gouvernement

A l'Assemblée nationale mardi après-midi, le retour de bâton a été violent pour la majorité, chahutée par l'opposition. "Le gouvernement ne sait plus quelle mesure prendre pour enrayer la courbe de l’épidémie. Couvre-feu, pas couvre-feu, confinement à quels niveaux, petits commerces… C’est n’importe quoi", a pesté le secrétaire national du parti communiste, Fabien Roussel, au micro d'Europe 1. De son côté, le chef de file des députés Les Républicains Damien Abad a estimé qu'il "n’y a pas de pilote dans l’avion."

Une confusion qui semble même s'emparer des rangs de la majorité. "Ça dysfonctionne à tous les étages, on ne sait pas où on va", a ainsi confié un député La République en marche.

Camouflet pour l'exécutif à l'Assemblée sur l'état d'urgence sanitaire

Cette journée difficile pour l'exécutif s'est conclue par un nouveau camouflet, dans la soirée à l'Assemblée nationale. Alors que les députés LREM n'étaient pas suffisamment nombreux en séance mardi soir, les oppositions sont parvenues à faire voter par l'Assemblée une prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 14 décembre seulement, contre l'avis du gouvernement qui la souhaitait jusqu'à mi-février. Le gouvernement a cependant divers moyens de revenir sur ces votes litigieux avant l'adoption définitive du projet de loi, prévue vendredi.

Les Pays-Bas et la Grèce serrent la vis

Face à l'emballement de la pandémie en Europe, qui a enregistré plus de 11 millions de cas, de nouveaux pays imposent mardi un tour de vis : les Pays-Bas durcissent le confinement, l'Autriche vit sous couvre-feu et la Hongrie réimpose l'état d'urgence, quand une partie de la Grèce ferme commerces et restaurants.

Aux Pays-Bas, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé la fermeture des musées, cinémas, zoos, sex-clubs et autres lieux accueillant du public pour deux semaines. En Grèce, alors qu'un couvre-feu de minuit à 05H00 est déjà imposé depuis le 22 octobre, de nouvelles restrictions entrent en vigueur. Commerces non-essentiels, restaurants, cafés, salles de spectacle, musées, salles de sport sont fermés à Athènes et dans les régions les plus peuplées du pays. En revanche, les entreprises et les écoles continuent de fonctionner pour éviter de nuire davantage à l'économie.

En Italie, un couvre-feu national est envisagé, malgré de nombreuses manifestations dans tout le pays contre de nouvelles restrictions.

Plus de 1,2 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 1,206 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP mardi à 11H GMT. Plus de 46,9 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont plus de 31,1 millions ont été guéris. Les Etats-Unis comptent le plus de morts (231.566), devant le Brésil (160.253), l'Inde (123.097), le Mexique (92.100) et le Royaume-Uni (46.853).