EN DIRECT - Jauge à 5.000 personnes : plus de dérogation dans les départements en zone rouge

EN DIRECT

À quelques jours de la rentrée, le gouvernement a tranché : les masques ne seront pas gratuits. Pourtant essentiels dans la lutte contre la progression du coronavirus, jugée "préoccupante" par les autorités sanitaires, ils seront obligatoires pour toutes les personnes se trouvant à Marseille à partir de 23 heures ce soir. Le virus inquiète aussi en Europe : l'armée va être mobilisée en Espagne. Mais une pointe d'espoir est là : l'OMS a annoncé que, d'après ses données, la progression du Covid-19 est ralentie dans la plupart des régions de la planète. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir : De nouvelles mesures sanitaires s'appliquent à partir de ce soir dans les Bouches-du-Rhône

Jean Castex appelle "à l'esprit de responsabilité" sur le port du masque

Le nombre de morts s'établit à 30.544 en France, avec une circulation du virus "préoccupante"

Le coronavirus a fait plus de 810.000 morts dans le monde

Renforcement des mesures sanitaires à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône

Dès ce soir, à partir de 23 heures, le port du masque sera obligatoire dans tout Marseille et les bars ne pourront plus être ouverts à une heure aussi tardive, a annoncé dans un communiqué le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Ce renforcement des mesures sanitaires a été décidé face à la forte accélération de l'épidémie de coronavirus dans le département des Bouches-du-Rhône, avec un taux d'incidence de 177 pour 100.000 dans la seconde ville de France et de 131 sur 100.000 pour le département, contre environ 33 pour 100.000 en moyenne nationale, selon les chiffres indiqués par la préfecture de région dans son communiqué. Dans le même temps, Benoit Payan, premier adjoint de la maire, a annoncé que des masques seraient distribués prochainement à tous les Marseillais gratuitement.

Sauf exception, les masques ne seront pas gratuits

Mais ce ne sera pas le cas dans les écoles de tout le pays. Le gouvernement a tranché : les masques, rendus obligatoires dès le 1er septembre pour les élèves de plus de 11 ans, ne seront pas gratuits. Selon une information du Parisien confirmée par Europe 1, ils resteront à la charge des familles. Une mesure qui provoque de l'incompréhension du côté des enseignants. Il y a cependant une exception : les masques seront fournis aux plus précaires, notamment les familles qui peuvent difficilement acheter des masques pour les collégiens. Les ménages "en grande difficulté", comme l'indiquait le ministre Jean-Michel Blanquer, seront ainsi aidés.

Le Premier ministre Jean Castex a appelé mercredi, sur France Inter, les Français "à l'esprit de responsabilité" pour porter le masque qui "est extrêmement utile" pour lutter contre le coronavirus.

"Je n'ai jamais cru que l'État pouvait tout faire, il a sa part de responsabilité (...) mais il faut que tout le monde se sente concerné par la lutte contre l'épidémie", a déclaré le chef du gouvernement, tout en concédant que le port du masque pouvait parfois être "pénible".

>> À LIRE AUSSI - Covid-19 : trois questions sur le refus de la gratuité des masques pour les élèves

La France a construit 10.000 respirateurs, mais...

Sur Europe 1, l'urgentiste Philippe Juvin affirmait mardi que la France manquait de respirateurs artificiels, malgré les annonces faites par Emmanuel Macron en pleine crise sanitaire. Si 10.000 appareils ont bien été construits, ces derniers ne sont pas tous efficaces pour aider les patients atteints par le coronavirus. "Ce ne sont peut-être pas les plus performants", admet Eric Maury, président de la Société de réanimation de langue française, au micro d'Europe 1. Mais selon lui, les modèles Osiris ont été très utiles notamment dans le cadre des unités éphémères de réanimation qu'il a fallu équiper en urgence au printemps dernier.

Ligue 1 : le protocole sanitaire face au Covid-19 va-t-il être allégé ?

La Ligue de football professionnel a demandé un assouplissement du protocole sanitaire pour les clubs, afin d'éviter des reports de matchs trop nombreux et donc un calendrier trop chargé. Ce protocole prévoit qu’à partir de quatre joueurs testés positifs au Covid-19, le match de l’équipe concerné est reporté. C'est la raison pour laquelle Marseille-Saint-Étienne n’a pas pu se jouer en raison de plusieurs cas dans l’effectif olympien. "Le protocole, s’il est allégé, pourrait s’inspirer du modèle moins contraignant mis en place par l’UEFA à Lisbonne, pour la Ligue des champions. Durant le "Final 8", les matches pouvaient se jouer si l’équipe disposait de 13 joueurs sains.

Plus de 30.500 morts en France, la dynamique reste "préoccupante"

Si le nombre de décès augmente beaucoup moins fortement qu'au printemps, avec 30.544 morts au total, le nombre de cas continue de croître, tout comme le taux de positivité. Entre les bilans communiqués lundi et mardi, il passe ainsi de 3,6% à 3,7%, ce qui montre une progression de la circulation du virus. C'est ce qui explique que la Direction générale de la santé perçoit "une dynamique de l'épidémie" qui "reste préoccupante". Toutefois, le nombre d'hospitalisations diminue, de 4.690 à 4.600 personnes prises en charge. Celui des réanimations, qui fluctue régulièrement, croît dans le même temps, de 399 à 410, avec 49 admissions sur les dernières 24 heures. On vous explique pourquoi la hausse du nombre de cas est plus forte que celle des hospitalisations dans cet article.

L'Allemagne prolonge ses dispositifs de chômage partiel

Le gouvernement allemand a décidé mardi de prolonger son dispositif de chômage partiel, ainsi que ses aides aux petites et moyennes entreprises, destinés à faire face aux conséquences économiques de l'épidémie. Les partis de la coalition d'Angela Merkel ont adopté une proposition d'extension d'un an du programme de chômage partiel, ont annoncé à la presse les chefs de partis au terme de plusieurs heures de négociation à la chancellerie. Les entreprises pouvaient jusqu'ici bénéficier de ce dispositif durant douze mois. Il sera désormais applicable pendant 24 mois pour les entreprises ayant fait la demande d'ici fin 2020. Le gouvernement a aussi décidé de prolonger jusqu'à la fin de l'année une aide financière aux PME, ainsi qu'un assouplissement de la législation sur l'insolvabilité, destiné à éviter des faillites en cascade dans une économie en récession.

L'armée mobilisée en Espagne

L'Espagne, qui a dépassé lundi la barre des 400.000 cas diagnostiqués, va recourir à l'armée pour aider les régions, compétentes en matière de santé, face à l'épidémie. "Le gouvernement espagnol va mettre à disposition des régions des effectifs des forces armées pour réaliser le traçage" des cas, a déclaré le Premier ministre Pedro Sanchez lors d'une allocution télévisée, en précisant que 2.000 militaires pourraient être déployés à cet effet. Le manque de moyens humains dans les régions les plus touchées a été pointé du doigt en Espagne comme l'une des raisons de la forte reprise de l'épidémie.

Vers un ralentissement de la progression de la pandémie ?

Le Chili a franchi mardi le seuil des 400.000 cas confirmés de coronavirus, mais l'épidémie se stabilise après avoir connu un pic en juin et juillet. Le Chili est toujours sous couvre-feu le soir, ses frontières sont fermées et les élèves ne sont toujours pas retournés en classe.